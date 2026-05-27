A jednak koniec kariery? To może być sensacyjny zwrot akcji!

Modrić trafił do czerwono-czarnej części Mediolanu w lipcu zeszłego roku po wieloletniej grze w Realu Madryt, dla którego wystąpił w 597 meczach. W barwach Milanu zdążył rozegrać 37 spotkań, strzelając dwa gole i notując trzy asysty. Wiele wskazywało na to, że rutynowany pomocnik będzie kontynuował karierę na San Siro.

Końcówka sezonu okazała się jednak fatalna dla AC Milan, który w ostatniej kolejce Serie A przegrał 1:2 z Cagliari i osunął się w tabeli na piąte miejsce. A to oznacza brak awansu do Champions League, co było jednym z warunków pozostania Modricia.

Według doniesień hiszpańskiej gazety "AS", Modrić bardzo mocno rozważa zakończenie kariery. Ostatnim akcentem dla Chorwata ma być zbliżający się mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W nim wicemistrzowie świata z 2018 roku zagrają w fazie grupowej z

Anglią, Panamą i Ghaną. Duże prawdopodobieństwo, że po tym turnieju piłkarz, który we wrześniu skończy 41 lat, powie "basta".

Modrić, oprócz wspomnianej grze dla Realu Madryt, był również piłkarzem Dinama Zagrzeb i Tottenhamu. W jego kolekcji znajduje się m.in. sześć triumfów w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Hiszpanii, pięć Superpucharów Hiszpanii, pięć Superpucharów Europy i pięć Klubowych Mistrzostw Świata. Z reprezentacją, dla której wystąpił 196 razy, sięgnął po wicemistrzostwo świata na mundialu w Rosji. Jest laureatem Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza w Europie za 2018 rok.

