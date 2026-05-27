Ależ sensacja! Rybakina pożegnała się z Roland Garros

To największy sukces w karierze notowanej na 55. miejscu w światowym rankingu Starodubcewej. Ukrainka po raz pierwszy pokonała tenisistkę z czołowej "10" listy WTA. Był to ich pierwszy pojedynek.

Rybakina, triumfatorka pierwszego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego - Australian Open, do tej pory najlepiej zaprezentowała się w Paryżu w 2021 i 2024 roku, gdy dotarła do ćwierćfinału. Ostatni raz na etapie drugiej rundy pożegnała się z French Open w 2020 roku.

Triumfatorka tego spotkania to potencjalna rywalka Igi Świątek lub Magdy Linette w półfinale.

Rywalką Ukrainki w trzeciej rundzie będzie Amerykanka Hailey Baptiste (nr 26) lub Chinka Xiyu Wang.

Jelena Rybakina - Julija Starodubcewa 6:3, 1:6, 6:7 (4-10)

KP, PAP