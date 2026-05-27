Barcelona finalizuje hitowy transfer do ofensywy! 80 milionów euro

Niespodziewany transfer Barcelony lada chwila stanie się faktem. Jak donosi dziennikarz Fabrizio Romano, Blaugrana uzgodniła warunki sprowadzenia Gordona do stolicy Katalonii. Mistrzowie Hiszpanii zapłacą za skrzydłowego 70 milionów euro, ale kwota transferu po spełnieniu bonusów może wynieść nawet ponad 80 milionów euro.

Zdaniem Romano, Gordon jeszcze w tym tygodniu przyleci do Barcelony, aby przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z ekipą z Katalonii.

Wygląda na to, że Gordon w Barcelonie zastąpi swojego rodaka Marcusa Rashforda. Anglik był wypożyczony do Blaugrany z Manchesteru United, ale nie został wykupiony na stałe.

25-latek z Liverpoolu od 2023 roku broni barw Newcastle. Łącznie w barwach tego klubu rozegrał 152 mecze, strzelając 39 goli i notując 28 asyst. Szerszej publiczności dał się poznać jako zawodnik Evertonu.

Piłkarzem Barcelony jest Wojciech Szczęsny. Niedawno swój ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii rozegrał Robert Lewandowski, którego wygasający z końcem sezonu kontrakt nie został przedłużony.

