Co oprócz spacerów? Naukowcy zalecają dodatkową aktywność

Coraz częściej jednak w branży medycznej podkreśla się, że sam spacer może nie wystarczyć, by utrzymać organizm w dobrej kondycji przez długie lata.

Naukowcy i lekarze zwracają uwagę, że wraz z wiekiem ciało traci siłę mięśniową, a tego problemu nie rozwiąże nawet codzienny forsowny marsz. Dlatego warto dołożyć do tego jeszcze jeden rodzaj aktywności. Według jednych z najnowszych badań z USA może on znacząco poprawić sprawność, równowagę i ogólny stan zdrowia.

Spacer jest zdrowy, ale ma swoje ograniczenia

Spacer nie stymuluje budowy masy mięśniowej ani nie zapewnia pełnej sprawności, dlatego dla zachowania zdrowia niezbędne jest włącznie treningu oporowego. Aby cieszyć się w pełni zdrowym ciałem, do chodu należy więc dodać coś więcej.

Codzienny marsz stanowi swoisty fundament zdrowia, lecz badania opublikowane w PLOS One, prowadzone przez zespół z Uniwersytetu Wirginii Zachodniej, wskazują na istotne ograniczenie tej formy aktywności. Choć nieco ponad 44 proc. badanych (dorosłych Amerykanów) chodzi, zaledwie co czwarty z nich dba o odpowiednią siłę mięśni, a ponad 20 proc. całkowicie ignoruje ćwiczenia wzmacniające.

Naukowcy zalecają trening siłowy

Badacze z Wirginii Zachodniej podkreślają, że dla harmonijnego rozwoju i ochrony stawów, trening siłowy powinien być stałym elementem aktywności fizycznej. Nie wymaga on od razu wizyty na siłowni i przerzucania tony żelastwa. Dobre rezultaty przynosi praca z masą własnego ciała, jak przysiady, pompki czy nawet... ogrodnictwo, które wymaga częstych zmian pozycji i podnoszenia różnego rodzaju przedmiotów. Taka forma ruchu buduje siłę funkcjonalną, a nie tylko ładne mięśnie.

Regularny trening siłowy jest też kluczowy dla zdrowia, oferując korzyści, które wykraczają poza proste ćwiczenia kardio. Wystarczy wykorzystać masę własnego ciała, taśmy oporowe lub codzienne czynności, aby skutecznie wzmocnić mięśnie, chronić stawy i zapobiegać utracie masy mięśniowej, budując odporność na codzienne przeciążenia, których doświadcza organizm.

Regularny trening siłowy może również poprawiać wrażliwość organizmu na insulinę i wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi. Z tego powodu ćwiczenia siłowe coraz częściej polecane są jako element profilaktyki cukrzycy typu 2.

Ile ruchu potrzeba każdego dnia?

Według wytycznych publikowanych m.in. przez WHO, dorośli powinni podejmować minimum 150-300 minut umiarkowanej aktywności aerobowej tygodniowo, co przekłada się na ok. 20-40 minut dziennie. Kluczem do długowieczności jest jednak połączenie codziennego ruchu, takiego jak spacer, z co najmniej dwoma treningami wzmacniającymi mięśnie w tygodniu. To właśnie takie kompleksowe podejście aktywuje całe ciało, chroni sprawność stawów i może realnie przedłużyć życie.

