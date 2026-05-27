Co z transferem Kiwiora do Barcelony? Najnowsze doniesienia

Krystian Natoński

Kibiców piłki nożnej w Polsce i nie tylko rozgrzała informacja sprzed kilku dni dotycząca potencjalnego transferu Jakuba Kiwiora z FC Porto do FC Barcelona. Na ten temat wypowiedział się dziennikarz portugalskiej redakcji "Record", który stawia sprawę jasno.

Jak informuje portugalski dziennik "Record", transfer Kiwiora do Barcelony jest mało prawdopodobny

Z polskiego punktu widzenia przenosiny Kiwiora do Barcelony byłyby niewątpliwie wielkim hitem. Obrońca ma za sobą zaledwie sezon w FC Porto, ale zdążył zaskarbić sobie sympatię kibiców oraz działaczy i sztabu szkoleniowego klubu. 26-latek był jedną z ważniejszych postaci "Smoków", rozgrywając 39 spotkań.

 

Wcześniej reprezentant Polski zapracował na swoją renomę jako gracz Arsenalu, dla którego wystąpił w 68 meczach. Nie może zatem dziwić, że Kiwior znalazł się w kręgu zainteresowań dużych marek. Niedawno hiszpańskie media donosiły o możliwych przenosinach do Barcelony. Wymownie na ten temat zareagował dziennikarz portugalskiego "Record".

 

- To nic więcej niż plotka. Sam dziennikarz, który podał tę informację jako pierwszy, powiedział, że nie ma nic konkretnego — jedynie to, że go obserwowano. Raczej trudno, żeby odszedł z FC Porto - wspomniał Nuno Barbosa w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

 

Przypomnijmy, że Kiwior trafił do Porto z Arsenalu w ramach wypożyczenia, ale najprawdopodobniej zostanie wykupiony przez mistrza Portugalii. W jego szeregach znajdują się jeszcze Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. Z kolei w Barcelonie nie ma już Roberta Lewandowskiego, ale nadal jest Wojciech Szczęsny.

