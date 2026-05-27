Decyzja zapadła. Brązowy medalista siatkarskich mistrzostw kraju nie zagra w lidze!
Brązowy medalista siatkarskich mistrzostw Węgier nie zagra w przyszłym sezonie tamtejszej Extraligi! W najwyższej klasie rozgrywkowej nie zobaczymy również piątej drużyny minionego sezonu.
Na początku ostatniego tygodnia maja minął termin zgłaszania wniosków licencyjnych na grę w sezonie 2026/2027 węgierskiej Extraligi mężczyzn. Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", w nadchodzących rozgrywkach nie zobaczymy dwóch czołowych zespołów zakończonej niedawno kampanii!
W lidze nie pojawią się MAFC-BME z Budapesztu, piąta drużyna sezonu 2026/2027, a także - co jest już dużo większą niespodzianką - Vegyesz RC Kazincbarcika, a więc ekipa brązowych medalistów mistrzostw Węgier!
"Nemzeti Sport" informuje, że oba zespoły zostaną zastąpione przez DEAC z Debreczyna oraz MEAFC z Miszkolca, które w minionych rozgrywkach zajęły miejsca tuż poza czołową szóstką.