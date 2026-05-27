Djokovic w kolejnej rundzie Roland Garros! Nie obyło się bez problemów

Royer jest już drugim reprezentantem gospodarzy, którego Djoković wyeliminował z tegorocznego turnieju. W 1. rundzie rozstawiony z numerem trzecim Serb pokonał Giovanniego Mpetshiego Perricarda 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

W kolejnej zmierzy się albo z Brazylijczykiem Joao Fonsecą (nr 28.), albo z Chorwatem Dino Prizmiciem.

Djoković, który w piątek obchodził 39. urodziny, jest rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych - wygrał ich 24. Tegoroczne French Open jest jego 82. startem w zawodach tej rangi, co również jest rekordem. Po 81 mają Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Feliciano Lopez.

Novak Djokovic - Valentin Royer 6:3, 6:2, 6:7 (7-9), 6:3

KP, PAP