Djokovic w kolejnej rundzie Roland Garros! Nie obyło się bez problemów

Serb Novak Djokovic, najbardziej utytułowany tenisista w historii, pokonał Francuza Valentina Royera 6:3, 6:2, 6:7 (7-9), 6:3 i awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open w Paryżu.

Novak Djoković na korcie tenisowym trzyma rakietę.
fot. PAP/EPA
Royer jest już drugim reprezentantem gospodarzy, którego Djoković wyeliminował z tegorocznego turnieju. W 1. rundzie rozstawiony z numerem trzecim Serb pokonał Giovanniego Mpetshiego Perricarda 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

 

W kolejnej zmierzy się albo z Brazylijczykiem Joao Fonsecą (nr 28.), albo z Chorwatem Dino Prizmiciem.

 

Djoković, który w piątek obchodził 39. urodziny, jest rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych - wygrał ich 24. Tegoroczne French Open jest jego 82. startem w zawodach tej rangi, co również jest rekordem. Po 81 mają Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Feliciano Lopez.

 

Novak Djokovic - Valentin Royer 6:3, 6:2, 6:7 (7-9), 6:3

KP, PAP
