Ewa Pajor zmieni klub? Media spekulują o przyszłości Polki

Najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor jest związana umową z Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. W tym sezonie na pewno nie zmieni barw klubowych, ale media zaczynają spekulować na temat przyszłości 29-latki. Okazuje się, że pojawiły się pierwsze informacje ze strony zarządu samego klubu.

W tej edycji Ligi Mistrzyń Pajor sięgnęła po swój pierwszy puchar w tych rozgrywkach, a w wygranym 4:0 finale z Olympique Lyon Polka zdobyła dwie bramki.

 

Po finale Pajor nie kryła wzruszenia i nie wypowiedziała się na temat swojej przyszłości. Jasnym jest, że chętne na zakontraktowanie Polki byłyby kluby z najmocniejszych lig, ale na ten moment na pewno Polka pozostanie na kolejny sezon w Barcelonie, z którą sięgnęła również po mistrzostwo Hiszpanii.


Co dalej? Jak donosi Interia, władze Barcelony już poinformowały samą zawodniczkę, że zaproponują jej przedłużenie kontraktu na kolejne lata. To oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo sama zawodniczka stanowiła o sile Barcelony w minionym sezonie. Problemem natomiast może okazać się fakt, że nie wiadomo kiedy konkretna oferta zostanie Polce przedstawiona. Może okazać się, że o swojej przyszłości Pajor będzie musiała zadecydować na przestrzeni zaledwie kilku tygodni.

