Finał Ligi Konferencji. Jakie są przewidywane składy Crystal Palace i Rayo Vallecano?

Dotychczas odbyły się cztery sezony LK, najmłodszego obecnie pucharu europejskiego. Na liście triumfatorów są AS Roma, West Ham United, Olympiakos Pireus i Chelsea FC, która w ubiegłym roku w finale we Wrocławiu pokonała Real Betis 4:1.

Oba kluby przebyły podobną drogę do środowego finału, począwszy od 4. rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było 10. w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3:2 oraz Jagiellonią Białystok 2:1.

Dużym wzmocnieniem "Orłów" ma być powrót Adama Whartona, który zmagał się niedawno z problemami zdrowotnymi.



Jakie mogą być składy na finał Ligi Konferencji?

Przewidywane składy na finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano:

Crystal Palace: Henderson - Clyne, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino - Mateta.

Rayo Vallecano: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria - Oscar Valentin, Lopez, Isi Palazon - Garcia, De Frutos - Alemao

Finał Ligi Konferencji: Crystal Palace - Rayo Vallecano. Gdzie obejrzeć?

Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w środę 27 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy także na magazyn o godzinie 23:45.

***

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

PAP, Polsat Sport