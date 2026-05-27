Jan Urban zaskoczył powołaniami. Piechniczek stawia takie pytanie

Dużo nieoczywistych wyborów selekcjonera Jana Urbana uruchomiło lawinę krytyki. Głos w mediach zabrał m.in. były trener reprezentacji Jerzy Engel, który zwrócił uwagę, że w kadrze powinni grać najlepsi, że tu nie ma miejsca na eksperymenty. - I ja się zasadniczo z trenerem Engelem zgadzam – mówi nam Arkadiusz Radomski. - Z drugiej strony Jan Urban ma prawo do swojego wyboru. Może ma rację.

Legendy studzą emocje, „letnie powołania”

Nastroje stara się studzić inny były selekcjoner Antoni Piechniczek. - A co, jak z któremuś z tych młodych wyrośnie nowy Robert Lewandowski? Jakie wtedy będą komentarze – pyta nas człowiek, który zrobił z kadrą furorę na mundialu w 1982 roku w Hiszpanii.

To samo zdaje się mówić piłkarska legenda Zbigniew Boniek. - Dla dziejów polskiej piłki te dwa mecze nie mają większego znaczenia. Powiedziałbym, że to są takie letnie powołania i tak bym do tego podszedł – mówi nam Boniek.

Nasi rozmówcy dowodzą, że lepszego momentu na kadrowe eksperymenty już nie będzie, bo Ligę Narodów wypada potraktować bardzo serio. Zatem, gdzie sprawdzić nowych zawodników, jak nie w dwóch meczach towarzyskich z Ukrainą i Nigerią. Zresztą po przegranym barażu ze Szwecją (2:3) pojawiły się takie głosy, że potrzeba nam nowych rozwiązań personalnych w obronie, bo ci, którzy przyjeżdżają na kadrę, potrafią nas niemiło zaskoczyć. Dlatego teraz obok Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora mamy Arkadiusza Pyrkę, Kacpra Potulskiego, Oskara Wójcika i Norberta Wojtuszka.

Szansa dla twardziela

- Podpisuję się pod wyborem Arkadiusza Pyrki – przyznaje Radomski. - To taki obrońca z ofensywnymi atutami. Ma odpowiednią dynamikę. Gorzej broni, ale w sumie, to jest dobra opcja.

- Coś w sobie ma też Oskar Wójcik. Nie powiem, że to już jest poziom kadry, ale ten zawodnik jest takim twardzielem. Agresywnym, dobrym w odbiorze. Dwa razy go widziałem i mogę powiedzieć, że to jest taki typ, jak kiedyś Kłos, Głowacki czy Bąk. Słowem obrońca, którego inni się boją – zauważa Radomski.

- Jeśli chodzi o Wojtuszka, to dla mnie jest to powołanie na wyrost. A Potulskiego nie widziałem. Jeśli jednak jest to zawodnik podobny do Wojciecha Mońki, to na pewno warto spróbować. Może kiedyś coś z tego będzie. My na pewno musimy szukać nowych rozwiązań w defensywie, bo obecne niczego nam nie gwarantują. Z drugiej strony ja mam trochę inne podejście. Według mnie przydatność do kadry danego zawodnika można ocenić na podstawie obserwacji. Nie trzeba go powoływać. Wystarczą dwa, trzy mecze, by stwierdzić czy się nadaje – tłumaczy swoją optykę Radomski.

Selekcjoner miał prawo do swojego wyboru, ważne że jest Lewandowski

Idźmy jednak dalej, bo w pomocy też jest kilka nowości. Radomski bardzo pozytywnie wypowiada się w kwestii powrotu Jakuba Piotrowskiego, który należał do ulubieńców Michała Probierza, ale potem zniknął. - To jest ciekawy zawodnik, który miał już w kadrze swoje pięć minut. Jego powrót mnie przekonuje. Inaczej z Kapustką i Kozłowskim. Tu bym się jeszcze wstrzymał.

W ataku mamy dwóch kolejnych debiutantów: Karola Czubaka i Mateusza Żukowskiego. - Nie wiem, co myśleć o Czubaku. Strzelił dużo goli w polskiej Ekstraklasie, ale to chyba nie jest jeszcze poziom kadry. Jednak, jak powiedziałem, trener Urban miał prawo zrobić to po swojemu, bo to on będzie za to odpowiadał. Mogę powiedzieć, że selekcjoner zaskoczył, że kilka nazwisk wymieniłbym na inne, ale może ma rację. Potraktujmy to tak, że trener ma prawo do swojego wyboru, a ja mogę to skomentować. Najważniejsze, że jest Lewandowski – zauważa nasz rozmówca.

Radomski liczy, że przyjazd Roberta Lewandowskiego na kadrę oznacza, że będzie w niej do następnego Euro. - Na jego miejscu grałbym, jak najdłużej, bo na jego pozycji nie mamy lepszego. Jakby wrócił Arek Milik, to byłaby alternatywa, ale póki co jej nie widzę – kwituje Radomski.