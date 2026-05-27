Kluczowy siatkarz podjął decyzję w sprawie przyszłości! Kontrakt do 2028 roku

Ołeh Płotnycki, przyjmujący Sir Susa Scai Perugia, podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Ukraiński siatkarz zdecydował się na przedłużenie kontraktu z zespołem z Umbrii do końca sezonu 2027/2028!

Ołeh Płotnycki przedłużył kontrakt z Perugią

O podpisaniu nowej umowy z 28-latkiem poinformował Massimo Colacci, nowy dyrektor generalny klubu.

 

- Z radością informujemy o przedłużeniu kontraktu z czołowym zawodnikiem naszej drużyny, jednym z tych siatkarzy, którzy od wielu lat stanowią o sile zespołu. Mowa o Ołehu Płotnyckim, który był szczególnie ważną postacią Perugii w minionym sezonie. Mamy szczęście, że będzie on naszym graczem przez przynajmniej dwa kolejne lata. Dowodzi to, że pomimo zmian Perugia nadal jest świetnym projektem, w którym zawodnicy wciąż mogą się rozwijać i osiągać doskonałe wyniki - cytuje Colacciego ukraiński "Sport".

 

Płotnycki gra w ekipie ze stolicy Umbrii od 2019 roku. Z drużyną sięgnął łącznie po 15 trofeów: dwa mistrzostwa, dwa Puchary i sześć Superpucharów Włoch, trzy Klubowe Mistrzostwa Świata i dwie Ligi Mistrzów.

 

Szczególnie udany zarówno dla Ukraińca, jak i całego zespołu Sir Susa Scai Perugia, był zwłaszcza poprzedni sezon, w którym włoski klub sięgnął po poczwórną koronę, zdobywając mistrzostwo i Superpuchar Włoch, a także Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata.

 

Ponadto Ołeh Płotnycki zdecydował się - po dwuletniej przerwie - na powrót do reprezentacji Ukrainy, w barwach której wystąpi w nadchodzących rozgrywkach Ligi Narodów.

 

