Koniec kariery. Utytułowany bramkarz mówi pas

- Kiedy mój kontrakt z Celtikiem wygaśnie w czerwcu, zakończę karierę piłkarską. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z kilkoma chirurgami, specjalistami od barku, którzy wyjaśnili mi, że nie mogę liczyć na powrót do gry na najwyższym poziomie – powiedział Kasper Schmeichel w duńskiej stacji telewizyjnej TV2.

Schmeichel doznał urazu w ubiegłorocznym meczu reprezentacji, a kontuzja pogłębiła się w lutym podczas spotkania barażowego Ligi Europy z VfB Stuttgart.

Duński bramkarz karierę seniorską rozpoczął w Manchesterze City, ale największe sukcesy odniósł grając w latach 2011-22 w Leicester City, zdobywając mistrzostwo i Puchar Anglii. Później występował w OSC Nice, Anderlechcie Bruksela, a od 2024 roku grał w Celtiku.

W reprezentacji Danii rozegrał 120 meczów. Awansował z nią do półfinału mistrzostw Europy w 2021 roku, był uczestnikiem mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku oraz ME w 2024.

PAP