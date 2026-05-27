Koszmarny wypadek na Roland Garros! Tenisistka opuściła kort na wózku
Koszmarnie zakończył się udział Hailey Baptiste w tegorocznej decyzji French Open. Amerykanka podczas jednej z wymian w trakcie meczu z Xiyu Wang groźnie upadła i nie była w stanie się podnieść. Paryski kort opuściła na wózku.
Do całej sytuacji doszło przy stanie 5:4 dla Chinki i 40:40 w 10. gemie. Baptiste, doskakując do piłki, potknęła się i niefortunnie upadła. Natychmiast złapała się za nogę, a na jej twarzy pojawił się grymas bólu. Szybko okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna.
ZOBACZ TAKŻE: Djokovic w kolejnej rundzie Roland Garros! Nie obyło się bez problemów
Mimo natychmiastowej pomocy sztabu, Amerykanka nie podnosiła się. Niedługo później poddała mecz. Z kortu została zwieziona na wózku inwalidzkim.
Wang w trzeciej rundzie zmierzy się ze Starodubcewą. Ukraińska tenisistka niespodziewanie pokonała Jelenę Rybakinę. 3:6, 6:1, 7:6 (10-4).
Hailey Baptiste - Xiyu Wang 4:5 (krecz Baptiste)Przejdź na Polsatsport.pl