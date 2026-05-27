Legia Warszawa - Dziki Warszawa. Relacja na żywo. Gdzie obejrzeć?

Broniąca tytułu Legia, która staje przed szansą powtórzenia sukcesu, co nie udało się żadnemu zespołowi od 2019 roku, gdy Anwil Włocławek zdobył mistrzostwo drugi rok z rzędu, to najlepszy zespół sezonu zasadniczego.

Podopieczni 42-letniego estońskiego trenera Heiko Rannuli, którzy do fazy play off przystąpili w związku z tym z pierwszym numerem rozstawienia, w ćwierćfinale pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 3-1. Kapitan stołecznego zespołu Michał Kolenda zdaje sobie sprawę, że w kolejnych meczach stopień trudności może tylko wzrastać.

Bezpośrednie pojedynki stołecznych zespołów w sezonie zasadniczym nie wskazały faworyta. Bilans jest niemal idealnie remisowy: na parkiecie Legii na Bemowie wygrały Dziki 84:79, a w rewanżu na Kole - „Zieloni Kanonierzy” 95:88. Siłą Dzików jest ofensywa, szybka gra w ataku, dążenie do maksymalnego skracania akcji. Wyeliminowanie ich atutów wymaga specjalnego nastawienia.

Obydwa stołeczne zespoły potrzebowały czterech spotkań w pierwszej rundzie play off, by walczyć awans do półfinału. Mają tyle samo czasu na przygotowania do bezpośredniej konfrontacji. Jego odpowiednie wykorzystanie może przesądzić o losach rywalizacji.

Koszykarze Dzików, którzy debiutują w rywalizacji o medale, już osiągnęli pod wodzą 32-letniego włoskiego szkoleniowca Marco Legovicha największy sukces w historii klubu, założonego w 2017 roku na bazie trzecioligowego MKS MOS Ochota. W ćwierćfinale pokonali brązowego medalistę z 2025 r., tegorocznego zdobywcę Pucharu Polski Energa Trefl Sopot 3-1.

Dziki dokonały w tych rozgrywkach tego, czego nie udało im się osiągnąć w dwóch poprzednich sezonach ekstraklasy, do której awansowały w 2023 r. - awansowały do play off, w którym już sprawiły ogromną niespodziankę. Poprzednio drużyna plasowała się dwa razy na 10. miejscu, w ostatnich rozgrywkach uczestniczyła jeszcze w rundzie play in, ale uległa w Toruniu Arrivie Twarde Pierniki i w play off nie zagrała.

Włoski szkoleniowiec, z którym prezes klubu i jego założyciel Michał Szolc przedłużył kontrakt do końca sezonu 2026/27 w grudniu, wykorzystując klauzulę umowy, sięgnął także z Dzikami po triumf w Północnoeuropejskiej Lidze Koszykarzy - w kwietniu w finale w Weissenfels jego podopieczni pokonali Manchester BC 109:97 i zostali trzecią polską drużyną z tym trofeum. Wcześniej triumfowali w ENBL zawodnicy Anwilu Włocławek (2022) i BM Stali Ostrów Wlkp. (2023).

Legia i Dziki to pierwsza warszawska para w historii play off, odbywających się w ekstraklasie koszykarzy od 1985 roku. Wcześniej, w rozgrywkach prowadzonych systemem ligowym, cztery razy zdarzyło się, że dwa zespoły ze stolicy zajmowały miejsca na podium. W każdym takim przypadku był to ośmiokrotny obecnie mistrz kraju Legia. W 1955 roku „Zieloni Kanonierzy” zajęli drugie miejsce, a trzeci był AZS AWF, dwa lata później Wojskowi triumfowali przed Polonią, podobnie jak w 1960 roku, a w 1962 drugi był AZS AWF, a trzecia Legia.

