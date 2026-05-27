Liga Konferencji: Crystal Palace - Rayo Vallecano. Relacja live i wynik na żywo

To piąty sezon rozgrywek, które dołączyły do Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Liga Konferencji powstała w 2021 roku z myślą o klubach spoza czołowych lig europejskich oraz takich, które w tych mocniejszych zajęły niższe lokaty.

Historycznym pierwszym zwycięzcą została AS Roma, która w finale pokonała Feyenoord. W kolejnej edycji najlepszy okazał się West Ham, który zwyciężył Fiorentinę. Ekipa z Florencji powtórzyła wyczyn sezon później i tym razem musiała uznać wyższość Olympiakosowi. Z kolei w poprzedniej kampanii triumfowała Chelsea, która we Wrocławiu wygrała z Betisem.

Crystal Palace to zatem kolejny zespół z Premier League, który zameldował się w finale Ligi Konferencji. Co ciekawe, w fazie ligowej zajął dopiero dziesiąte miejsce, co oznaczało konieczność gry w 1/16 finału. Udało się wyeliminować Zrinjskiego (1:1, 2:0), a następnie AEK Larnaka (0:0, 2:1). W ćwierćfinale drużyna z Anglii trafiła na Fiorentinę. Dwukrotny finalista tych rozgrywek miał na rozkładzie Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa, ale tym razem musiał pogodzić się z odpadnięciem (0:3, 2:1).

ZOBACZ TAKŻE: Zwrot w sprawie Lewandowskiego? Wielki klub wchodzi do gry o Polaka

W półfinale piłkarze Crystal Palace zmierzyli się z renomowanym Szachtarem Donieck. Pierwsze starcie odbyło się na stadionie Wisły w Krakowie. Ukraińcy dwukrotnie przegrali (1:3, 1:2), co oznaczało historyczny sukces klubu z Londynu, który w poprzednim sezonie zdobył Puchar Anglii, a na początku tego sięgnął po Tarczę Wspólnoty.

Rayo Vallecano jest drugim hiszpańskim zespołem w finale Ligi Konferencji, którego rywalem jest przedstawiciel Premier League. Tak było rok temu, gdy Real Betis uległ Chelsea. Rayo skończyło fazę ligową na piątym miejscu i wywalczyło automatyczny awans do 1/8 finału, pokonując Samsunspor (3:1, 0:1). W ćwierćfinale o zwycięstwie z AEK Ateny zadecydowała jedna bramka (3:0, 1:3), natomiast półfinał to dwa skromne zwycięstwa ze Strasbourgiem (1:0, 1:0).

Klub z Madrytu, podobnie jak Crystal Palace, nigdy wcześniej nie grał w finale europejskich rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Crystal Palace - Rayo Vallecano na Polsatsport.pl.

Polsat Sport