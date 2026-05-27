Losowanie fazy zasadniczej Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Gdzie oglądać?

W Zurychu i Fryburgu rozgrywane są 89. mistrzostwa świata Elity w hokeju na lodzie. W czwartek zostaną rozegrane ćwierćfinały. W najciekawszym spotkaniu Kanada zmierzy się z USA i będzie to rewanż za finał igrzysk olimpijskich w Mediolanie, w którym Amerykanie pokonali po dogrywce Kanadę 2:1. Ponadto w pozostałych parach Szwajcaria zagra ze Szwecją, Finlandia rywalizować będzie z Czechami, a Łotwa o półfinał powalczy z Norwegią.

W środę hokeiści mają wolne od meczów MŚ, ale tego dnia w Zurychu odbędzie się losowanie meczów fazy zasadniczej 12. edycji Champions Hockey League (CHL). W gronie 24 drużyn, które wystąpią w tych elitarnych rozgrywkach, znalazł się mistrz Polski – GKS Tychy. Na miejscu naszego przedstawiciela w tych rozgrywkach reprezentować będą trener Pekka Tirkkonen i dyrektor sportowy klubu Jarosław Rzeszutko.

Ostatnią edycję CHL wygrał zespół Frölundy Göteborg, który w wielkim finale pokonał po dogrywce inną szwedzką drużynę – Luleå Hockey 3:2. Złotego gola na wagę zwycięstwa strzelił w piątej minucie dogrywki Jere Innala. Frölunda jest najbardziej utytułowanym klubem w obecnym formacie hokejowej Ligi Mistrzów, dla którego był to już piąty triumf z jedenastu rozegranych edycji CHL. W sezonie 2020/21 rozgrywki Ligi Mistrzów zostały odwołane ze względu na COVID-19. Dotychczas LM siedem razy wygrywały kluby szwedzkie (pięciokrotnie Frölunda, a po jednym razie Luleå IF i Rögle BK), a po dwa razy to trofeum zdobywały kluby fińskie (JYP Jyväskylä i Tappara Tampere) oraz szwajcarskie (Genève-Servette HC i ZSC Lions Zurych).

„Dzika karta” dla mistrza Polski

Dla GKS-u Tychy będzie to czwarty występ w LM. Tyszanie mieli startować również w sezonie 2020/21, ale ze względu na COVID-19 rozgrywki zostały odwołane. Zespół GKS-u zdobył w sezonie 2025/26 mistrzostwo Polski, pokonując w wielkim finale GKS Katowice. Drużyna z Tychów w Lidze Mistrzów grała w latach 2018–2020 i w zeszłym sezonie.

Tyszanie w swoim premierowym sezonie (2018/19) rywalizowali w grupie ze Skellefteå AIK (Szwecja), IFK Helsinki (Finlandia) i HC Bolzano (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). Zespół GKS-u zmagania grupowe zakończył na czwartym miejscu z dorobkiem trzech punktów.

Tyszanie – jako pierwszy polski klub – wygrali mecz w tych rozgrywkach, pokonując u siebie HC Bolzano 5:3. W następnym sezonie (2019/20) zespół z Tychów znalazł się w grupie razem z drużynami Adler Mannheim (Niemcy), Djurgårdens IF (Szwecja) i Vienna Capitals (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). W swoim drugim starcie w CHL zespół GKS-u zainkasował 4 „oczka”. Najpierw przegrał u siebie po dogrywce z ekipą Mannheim 2:3, a później także na własnym lodowisku pokonał zespół z Wiednia 4:2 i ponownie nie zdołał awansować do fazy pucharowej.

W zeszłym sezonie (2025/26) drużyna z Tychów w swoim trzecim starcie w LM rywalizowała już w zmienionej formule i w fazie zasadniczej zgromadziła trzy punkty w sześciu meczach. GKS przegrał na wyjeździe z RB Salzburg 1:3 i z broniącym tytułu ZSC Lions Zurych 0:4, następnie uległ u siebie szwedzkim zespołom, które zmierzyły się ze sobą w finale – Frölundzie Göteborg 1:3 i Luleå Hockey 2:3. W przedostatniej kolejce GKS wygrał na wyjeździe z EC KAC Klagenfurt 4:1, a na zakończenie zmagań przegrał na Stadionie Zimowym w Tychach z fińskim Lukko Rauma 4:5.

Trzech debiutantów!

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów wystąpią 24 drużyny. W tym gronie znalazło się trzech debiutantów: KooKoo Kouvola (Finlandia), Herning Blue Fox (Dania) i Bordeaux Boxers (Francja). Po trzech przedstawicieli będą miały wszystkie „ligi założycielskie”, a więc szwajcarska, szwedzka, fińska, niemiecka, czeska i międzynarodowa austriacka ICE Hockey League. Stawkę uzupełniła broniąca tytułu drużyna Frölundy Göteborg (czwarty przedstawiciel ligi szwedzkiej) oraz pięć zespołów, które otrzymały od organizatorów dziką kartę: GKS Tychy (mistrz Polski), Bordeaux Boxers (mistrz Francji), Storhamar Hamar (mistrz Norwegii), Herning Blue Fox (mistrz Danii) i HK Nitra (mistrz Słowacji). W tegorocznym losowaniu biorą udział drużyny z jedenastu różnych krajów, a tylko 6 z 24 klubów, które wystąpią w tych rozgrywkach, brało udział w poprzednim sezonie CHL.

W sezonie regularnym, który wystartuje na początku września, wszystkie kluby utworzą jedną grupę i będą rywalizowały „systemem szwajcarskim”. Zakłada on, że każdy zespół zagra w nowej fazie zasadniczej łącznie sześć spotkań, ale z każdym rywalem tylko raz (po trzy mecze u siebie i na wyjeździe). W tej formule nie będą rozgrywane mecze rewanżowe. Będzie również obowiązywała jedna tabela dla wszystkich ekip grających w tych rozgrywkach. Szesnaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana w dotychczasowym formacie (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał, który zaplanowano na 23 lutego 2027 roku).

Podtrzymane zostaną również przepisy, które obowiązują tylko i wyłącznie w rozgrywkach LM i dotyczą między innymi kar mniejszych oraz dogrywek. Jedyna nowość wprowadzona w tych rozgrywkach w zeszłym sezonie dotyczyła dogrywki, która nadal będzie rozgrywana przez pięć minut w trzyosobowych formacjach do strzelenia „złotego” gola, a jeśli żadna drużyna go nie strzeli, wykonywane będą rzuty karne. Zatem wszelkie najważniejsze przepisy dotyczące dogrywek pozostaną bez zmian, poza tym, że mając krążek w tercji ataku, nie będzie możliwości wycofania go do tercji neutralnej. Złamanie tego przepisu będzie oznaczało przerwanie gry i wznowienie jej w tercji obronnej drużyny, która ten błąd popełniła.

Utrzymane zostaną przepisy wprowadzone w 2023 roku, zaakceptowane przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF), które obowiązują jedynie w rozgrywkach Ligi Mistrzów i są związane z karami mniejszymi. Pierwszy dotyczy drużyny, która grając w osłabieniu, straci gola – dalej będzie grała w osłabieniu, a kara nie zostanie anulowana. Drugą zmianą jest sytuacja, gdy zespół grający w „szóstkę” w przewadze strzeli gola (kara będzie sygnalizowana, a za bramkarza na lodzie pojawi się dodatkowy zawodnik) – bramka będzie uznana, a kara na przeciwnika nie zostanie anulowana, tylko drużyna będzie musiała jeszcze dodatkowo zagrać w osłabieniu. Trzecią zmianą jest przepis, który pozwoli anulować karę w momencie, gdy drużyna grająca w osłabieniu strzeli gola.

Podział na koszyki i zasady losowania…

Środową ceremonię losowania grup hokejowej Ligi Mistrzów w Sztokholmie poprowadzą prezydent CHL Jörgen Lindgren oraz Fadri Holinger, dyrektor operacyjno-sportowy CHL. W czasie losowania pojawi się Josh Holden, były zawodnik między innymi EV Zug, a obecnie trener HC Davos, który wygrał ostatnią edycję Pucharu Spenglera, oraz Jussi Markkanen – były bramkarz, a obecnie dyrektor sportowy fińskiej Liigi.

W pierwszym koszyku z najwyższym numerem rozstawiony jest aktualny triumfator CHL – Frölunda Göteborg. W najwyższej puli znaleźli się także mistrzowie krajów będących w gronie założycieli hokejowej Ligi Mistrzów, a więc zwycięzcy rozgrywek ligowych Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Finlandii, Czech i międzynarodowej ICE Hockey League, jednak mistrz ligi ICE znalazł się w drugim koszyku.

W drugim i trzecim koszyku znalazły się pozostałe zespoły z lig założycielskich. Czwarty koszyk uzupełniła ostatnia, najsłabsza drużyna z rankingu lig założycielskich (jest to trzeci przedstawiciel ligi ICE – RB Salzburg) oraz mistrzowie pięciu „lig challenge”, którzy otrzymali „dziką kartę”.

Wiadomo, że znajdujący się w czwartym koszyku zespół GKS-u Tychy wylosuje po dwa zespoły z koszyków I, II i III. Z jednym rywalem z każdego koszyka zmierzy się u siebie, a z drugim na wyjeździe. Wiadomo również, że mistrzowie Polski nie trafią na żaden zespół ze swojego koszyka.

Oficjalny podział na koszyki przed losowaniem grup Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie w sezonie 2026/27:

Koszyk I: Frölunda Göteborg (Szwecja/obrońca tytułu), Skellefteå AIK (Szwecja), Fribourg-Gottéron (Szwajcaria), Tappara Tampere (Finlandia), Dynamo Pardubice (Czechy), Eisbären Berlin (Niemcy)

Koszyk II: Graz99ers (Austria/ICE HL), Växjö Lakers (Szwecja), HC Davos (Szwajcaria), KooKoo Kouvola (Finlandia), HC Pilzno (Czechy), Kölner Haie (Niemcy)

Koszyk III: KAC Klagenfurt (Austria/ICE HL), Rögle Ängelholm (Szwecja), Genève-Servette HC (Szwajcaria), SaiPa Lappeenranta (Finlandia), Bílí Tygři Liberec (Czechy), Adler Mannheim (Niemcy)

Koszyk IV: RB Salzburg (Austria/ICE HL), Bordeaux Boxers (Francja), Storhamar Hamar (Norwegia), Herning Blue Fox (Dania), GKS Tychy (Polska), HK Nitra (Słowacja).

Transmisja losowania fazy zasadniczej Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie od 16.00 na Polsatsport.pl.