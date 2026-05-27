Najmłodszy od 51 lat! Oto trener roku

Mazzulla w sezonie zasadniczym zajął z Celtics drugie miejsce w Konferencji Wschodniej, mimo że drużyna przez większość sezonu musiała radzić sobie bez gwiazdy Jaysona Tatuma. W pierwszej rundzie play off Celtics przegrali 3-4 z Philadelphia 76ers.

W głosowaniu dziennikarzy Mazzulla zdobył 392 punkty, wyprzedzając J. B. Bickerstaffa z Detroit Pistons - 312 pkt i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs - 133 pkt.

Mazzulla został najmłodszym Trenerem Roku NBA od czasów Phila Johnsona z Kansas City-Omaha Kings, który został tak uhonorowany w wieku 33 lat. Jest czwartym szkoleniowcem zespołu z Bostonu z tym trofeum, ale pierwszym od 1980 roku.

PAP