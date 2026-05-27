Nie dostawał wypłaty i rozwiązał kontrakt. Polak wolnym zawodnikiem

Jak informowały tureckie media, sam Łęgowski, który 17 maja rozegrał - jak się okazało - ostatni mecz w barwach Eyusporu, wniósł wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. W zremisowanym 3:3 spotkaniu z Fenerbahce Polak wpisał się na listę strzelców, przyczyniając się poniekąd do utrzymania klubu ze Stambułu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Był to zarówno ostatni gol, jak i ostatni mecz w barwach Eyusporu.



Od kilku dni można było przeczytać, że ważą się dalsze losy Łęgowskiego w Turcji. Klub zalegał z wypłatami, a sam zawodnik miał już dosyć takiej sytuacji. Dziś oficjalnie pojawiła się informacja, że kontrakt Polaka, który miał obowiązywać do połowy 2028 roku, został oficjalnie rozwiązany z winy klubu. 23-latek jest zatem wolnym zawodnikiem i może poszukiwać nowego pracodawcy.



W przeszłości Łęgowski występował w ekstraklasowej Pogoni Szczecin, skąd został sprzedany do włoskiej Salernitany. Po spadku klubu z Serie A, z półwyspu apenińskiego przeniósł się do Szwajcarii, gdzie bronił barw Yverdon Sport. Nie jest wykluczone, że po średnio udanej przygodzie w Turcji, powróci do Polski.