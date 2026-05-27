Nowe wieści w sprawie kontuzji Messiego! Selekcjoner zabrał głos

W ostatnim ligowym meczu Interu Miami przed mistrzostwami świata Messi przedwcześnie opuścił boisko. Argentyńczyk narzeka na zmęczenie mięśniowe w ścięgnie lewego uda. Pierwsze informacje nie były zbyt optymistyczne, ale diagnozy uspokoiły fanów.

Teraz głos zabrał selekcjoner reprezentacji.

- Pierwsze doniesienia, jakie mamy, nie są aż tak złe. Oczywiście wolelibyśmy, aby zupełnie nic mu się nie stało. Czekamy jeszcze na potwierdzenie dodatkowych wyników badań, abyśmy mieli stuprocentową pewność - powiedział Scalonie w rozmowie z DSports.

Mundial rozpocznie się 11 czerwca. Argentyna zmagania rozpocznie sześć dni później. W grupie zmierzy się z Algierią, Austrią i Jordanią. Piłkarze Scaloniego bronią tytułu wywalczonego przed czterema laty. Dla Messiego będą to szóste mistrzostwa świata w karierze.

