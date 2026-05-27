Nowe wieści w sprawie kontuzji Messiego! Selekcjoner zabrał głos

Piłka nożna

Do rozpoczęcia mistrzostw świata 2026 zostało niewiele czasu, a reprezentacja Argentyny nadal drży o zdrowie swojej największej gwiazdy. Lionel Messi walczy z czasem, a głos w sprawie jego kontuzji zabrał selekcjoner Lionel Scaloni.

Lionel Messi w koszulce Argentyny trzyma się za twarz.
fot. PAP
Czy Lionel Messi wyleczy się przed mundialem?

W ostatnim ligowym meczu Interu Miami przed mistrzostwami świata Messi przedwcześnie opuścił boisko. Argentyńczyk narzeka na zmęczenie mięśniowe w ścięgnie lewego uda. Pierwsze informacje nie były zbyt optymistyczne, ale diagnozy uspokoiły fanów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skandal w Milanie! Ibrahimović pobił się z Allegrim

 

Teraz głos zabrał selekcjoner reprezentacji.

 

- Pierwsze doniesienia, jakie mamy, nie są aż tak złe. Oczywiście wolelibyśmy, aby zupełnie nic mu się nie stało. Czekamy jeszcze na potwierdzenie dodatkowych wyników badań, abyśmy mieli stuprocentową pewność - powiedział Scalonie w rozmowie z DSports.

 

Mundial rozpocznie się 11 czerwca. Argentyna zmagania rozpocznie sześć dni później. W grupie zmierzy się z Algierią, Austrią i Jordanią. Piłkarze Scaloniego bronią tytułu wywalczonego przed czterema laty. Dla Messiego będą to szóste mistrzostwa świata w karierze. 

IM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 