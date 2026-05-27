Piłkarski potentat rozczarował, są pierwsze decyzje. "Nietykalny"

Piłka nożna

Juventus zajął dopiero szóste miejsce w tabeli Serie A, co oznacza, że w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy. Jaka przyszłość czeka niektórych zawodników?

Piłkarz Juventusu świętuje zdobycie gola, obok zdjęcie zawodnika siedzącego na ławce.
Kenan Yildiz (z lewej) jest nietykalny dla Juventusu

Wydawało się, że "Stara Dama" zmierza ku Lidze Mistrzów, lecz w przedostatniej kolejce przytrafiła się jej wpadka. Porażka na własnym stadionie z Fiorentiną 0:2 sprawiła, że inne kluby zyskały przewagę nad ekipą Luciano Spallettiego.

 

W ostatniej serii gier Juventus potrzebował nie tylko zwycięstwa nad Torino, ale również korzystny rezultatów Milanu, Romy czy Como. Tak się nie stało. Derbowe starcie zakończyło się remisem 2:2. Juventus w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy.

 

Ten fakt sprawił, że zaczęło się pojawiać wiele pytań odnośnie ruchów Juventusu na rynku transferowym. Jak przyznał dyrektor generalny Damien Comoolli, jeden z zawodników jest nietykalny.

 

- Bez Ligi Mistrzów możemy sprzedawać więcej, niż planowaliśmy, żeby pozyskać środki i ograniczyć koszty. Mimo to Kenan Yildiz jest nietykalny, to nasza przyszłość - powiedział.

 

21-letni Turek zakończył sezon, mając na koncie 11 trafień oraz 10 asyst we wszystkich rozgrywkach.

 

Comolli dodał też, że klub ma nadzieję na kontynuowanie współpracy z Dusanem Vlahoviciem.

 

