Piłkarski potentat rozczarował, są pierwsze decyzje. "Nietykalny"

Wydawało się, że "Stara Dama" zmierza ku Lidze Mistrzów, lecz w przedostatniej kolejce przytrafiła się jej wpadka. Porażka na własnym stadionie z Fiorentiną 0:2 sprawiła, że inne kluby zyskały przewagę nad ekipą Luciano Spallettiego.

W ostatniej serii gier Juventus potrzebował nie tylko zwycięstwa nad Torino, ale również korzystny rezultatów Milanu, Romy czy Como. Tak się nie stało. Derbowe starcie zakończyło się remisem 2:2. Juventus w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy.

Ten fakt sprawił, że zaczęło się pojawiać wiele pytań odnośnie ruchów Juventusu na rynku transferowym. Jak przyznał dyrektor generalny Damien Comoolli, jeden z zawodników jest nietykalny.

- Bez Ligi Mistrzów możemy sprzedawać więcej, niż planowaliśmy, żeby pozyskać środki i ograniczyć koszty. Mimo to Kenan Yildiz jest nietykalny, to nasza przyszłość - powiedział.

21-letni Turek zakończył sezon, mając na koncie 11 trafień oraz 10 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Comolli dodał też, że klub ma nadzieję na kontynuowanie współpracy z Dusanem Vlahoviciem.

