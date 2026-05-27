Polska tenisistka wyznała to po odpadnięciu z French Open. "Jestem po USG"

Fręch przekazała, że nic nie zapowiadało kontuzji. Ból pojawił się na rozgrzewce, ale postanowiła go ignorować. Myślała, że to niegroźne spięcie nerwowe, które ustąpi w trakcie gry.

- Na rozgrzewce poczułam coś przy serwisach i później ten ból narastał. Generalnie nie powinnam była grać po pierwszym secie. Jestem po USG i doszło do naciągnięcia mięśni brzucha. Powinnam była posłuchać swojego organizmu i nie walczyć z tym - powiedziała.

W czwartek czekają ją kolejne badania, które dokładnie określą, na ile uraz jest poważny. USG tuż po wysiłku nie jest wystarczająco dokładne.

- Wiemy, że jest stan zapalny i pojawił się płyn. W najlepszym przypadku liczę, że będę gotowa na Berlin (15-21 czerwca - PAP) - szacowała.

Mimo problemów zdrowotnych 28-latka miała swoje szanse w tym meczu. W pierwszej partii prowadziła 5:3 i 40-0 przy serwisie rywalki.

- Niestety, nie wykorzystałam tych piłek setowych, a wiadomo, że wtedy mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. Na pewno szkoda tych szans, a później ciągłe myślenie o bólu nie pozwalało mi już normalnie grać - zdradziła.

Fręch czwarty raz w karierze znalazła się w drugiej rundzie French Open, poprzednio w latach 2018, 2023 i 2025. Nigdy nie udało jej się zrobić kolejnego kroku. W tegorocznej edycji miała też grać w deblu w parze z Węgierką Anną Bodnar, ale kontuzja to uniemożliwiła.

Wcześniej w środę do trzeciej rundy awansowały rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek oraz Magda Linette. W piątek Polki zmierzą się ze sobą.

W czwartek natomiast w drugiej rundzie wystąpi Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23. Belgijka Elise Mertens.

BS, PAP