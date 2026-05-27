Polski zespół poznał rywali w LM! Zapowiada się trudna walka o awans

Pozostali przeciwnicy mistrza Polski to niemiecki Adler Mannheim, szwajcarskie HC Davos i Servette Genewa oraz czeska Skoda Pilzno. Drużyna fińskiego trenera Pekki Tirkkonena zagra na wyjazdach z zespołami z Czech i Niemiec, a pozostałymi trzema na własnym lodowisku.

Wśród 24 uczestników są cztery zespoły ze Szwecji, po trzy z Austrii, Czech, Finlandii, Niemiec i Szwajcarii oraz po jednym z Polski, Danii, Francji, Norwegii i Słowacji. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału.

Przed losowaniem uczestnicy zostali podzieleni na cztery "koszyki" w zależności od rankingu. Mistrz Polski znalazł się w ostatnim.

W poprzedniej edycji Tyszanie wygrali jedno z sześciu spotkań i zakończyli udział w rozgrywkach. Rok wcześniej Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której też nie udało się awansować do fazy pucharowej.

W sezonie 2023/24 polski zespół nie wystąpił w LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju - GKS Katowice i Comarch Cracovia, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej - wtedy czterozespołowej - grupie zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.

Hokejowa LM powstała w 2008 roku, a jej pierwszym triumfatorem były "Lwy" z Zurychu. W następnym sezonie z powodów finansowych rozgrywki zostały zawieszone i reaktywowane w 2014. Pierwszym polskim uczestnikiem była Comarch Cracovia w 2016. W późniejszych edycjach udział wzięły jeszcze GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie. Żadnej polskiej drużynie nie udało się wywalczyć awansu do fazy pucharowej.

W minionym sezonie ekstraligi Tyszanie obronili tytuł mistrza Polski po wygranej w finale play off z GKS Katowice 4-0.

