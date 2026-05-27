Prawie trzy godziny walki! Polska tenisistka blisko sprawienia sensacji

Piter i Zarazua bardzo dobrze rozpoczęły to spotkanie. W pierwszym secie wprawdzie dwukrotnie zostały przełamane przez rywalki, ale odpowiedziały tym samym i o wyniku pierwszej partii zadecydował tie-break. W tym polsko-meksykańska para okazała się lepsza - wygrała go 7:2 i wyszła na prowadzenie



Drugi set ponownie był bardzo wyrównany. Do stanu 5:5 obie pary grały skutecznie przy swoim podaniu. 11 gema tej partii, przy swoim serwisie, wygrały Bucsa i Martinez, po czym przełamały rywalki i doprowadziły do wyrównania w całym meczu.



W trzeciej partii Piter wraz ze swoją partnerką nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Po niespełna kwadransie rywalki prowadziły już 3:0. Po kolejnym przełamaniu i wygranym gemie serwisowym, rywalki Polki i Meksykanki w trzecim secie prowadziły już 5:0, a później przełamały przeciwniczki po raz trzeci w tej partii, wygrywając ją 6:0 i cały mecz 2:1.



W kolejnej rundzie Cristina Bucsa i Nicole Melichar Martinez zmierzą się ze zwyciężczyniami dzisiejszego spotkania pomiędzy Alexandrą Ealą i Victorią Mboko, które o drugą rundę powalczą z Leylah Fernandez i Dianą Sznajder.

