Reprezentant Polski podjął ważną decyzję! Klub wydał komunikat

Siatkówka

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski w Lidze Narodów pozostały niecałe dwa tygodnie, a tu takie informacje. Rozgrywający Biało-Czerwonych Jan Firlej pozostanie w PGE Projekcie Warszawa na kolejny sezon.

Dla 29-latka będzie to już piąty sezon w barwach warszawskiej drużyny. W dorobku ma trzy brązowe medale PlusLigi oraz trofeum za zwycięstwo w Pucharze Challenge. 

 

O przedłużeniu kontraktu z rozgrywającym poinformował klub. 

 

"Wszyscy kibice lubią! Oficjalnie: Jan Firlej zostaje w stolicy, by pisać kolejny rozdział historii klubu!" - napisano w mediach społecznościowych Projektu. 

 

Wcześniej Firlej bronił barw Cerradu Czarnych Radom, Lindemans Aalst, GKS-u Katowice i Indykpolu AZS-u Olsztyn.

 

Z reprezentacją Polski rozgrywający wywalczył brązowy medal mistrzostw świata (2025) oraz dwa złote (2023, 2025) i brązowe krążki Ligi Narodów.

