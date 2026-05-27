Reprezentant Polski podjął ważną decyzję! Klub wydał komunikat

Dla 29-latka będzie to już piąty sezon w barwach warszawskiej drużyny. W dorobku ma trzy brązowe medale PlusLigi oraz trofeum za zwycięstwo w Pucharze Challenge.

O przedłużeniu kontraktu z rozgrywającym poinformował klub.

"Wszyscy kibice lubią! Oficjalnie: Jan Firlej zostaje w stolicy, by pisać kolejny rozdział historii klubu!" - napisano w mediach społecznościowych Projektu.

Wcześniej Firlej bronił barw Cerradu Czarnych Radom, Lindemans Aalst, GKS-u Katowice i Indykpolu AZS-u Olsztyn.

Z reprezentacją Polski rozgrywający wywalczył brązowy medal mistrzostw świata (2025) oraz dwa złote (2023, 2025) i brązowe krążki Ligi Narodów.

