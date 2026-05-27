Roland Garros: Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe to jeden z meczów drugiej rundy na wielkoszlemowym turnieju French Open rozgrywanym na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Hurkacz w poprzedniej rundzie pokonał Jaume'a Munara z Hiszpanii w czterech setach. Z kolei Tiafoe w takich samych rozmiarach zwyciężył swojego rodaka Elliota Spizzirriego.

 

Amerykanin w rankingu ATP plasuje się na 22. lokacie, podczas gdy Polak zajmuje 99. miejsce. To efekt długiej pauzy spowodowanej kontuzją.

 

Obaj zawodnicy znają się doskonale, bowiem rywalizowali ze sobą wielokrotnie. W siedmiu wcześniejszych pojedynkach Hurkacz wygrał trzykrotnie. Ostatnie spotkanie odbyło się w sierpniu 2024 roku w Cincinnati, gdzie Polak skreczował po pierwszym secie.

 

