Roland Garros: Magda Linette - Jelena Ostapenko. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Jelena Ostapenko to jeden z meczów drugiej rundy na wielkoszlemowym turnieju French Open rozgrywanym na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Linette w poprzedniej rundzie pokonała Terezę Valentovą z Czech w trzech setach. Z kolei Ostapenko pokonała bez straty seta Ellę Seidel z Niemiec.

 

Polka w rankingu WTA znajduje się na 73. lokacie, podczas gdy Łotyszka plasuje się na 31. miejscu. Obie singlistki rywalizowały ze sobą dotychczas dwukrotnie, ale to było dawno temu. Ostapenko wygrała w 2018 roku na Billie Jean King Cup, natomiast Linette zrewanżowała się dwa lata później w Rzymie.

 

Triumfatorka tego pojedynku zmierzy się w trzeciej rundzie z Igą Świątek lub Sarą Bejlek.

 

KN, Polsat Sport
