Skandal w Milanie! Ibrahimović pobił się z Allegrim
Ostatni okres dla Milanu, delikatnie rzecz ujmując, nie jest najlepszy. Zespół z Mediolanu w ostatniej kolejce Serie A stracił szansę gry w Lidze Mistrzów, co skutkowało falą zwolnień. To jednak nie wszystko, gdyż włoscy dziennikarze piszą o zakulisowym skandalu.
W ostatniej kolejce sezonu Serie A Milan mierzył się z Cagliari. Celem była obrona czwartego miejsca, premiowanego grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. "Rossoneri" prowadzili od 2. minuty, ale ostatecznie przegrali 1:2 i jesienią zobaczymy ich w Lidze Europy.
Dzień po porażce z Cagliari w Milanie doszło do rewolucji. Z pracą pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec Massimiliano Allegri, a także kilka ważnych postaci - Giorgio Furlani (dyrektor generalny), Igli Tare (dyrektor sportowy) i Geoffrey Moncada (szef scoutingu).
Atmosfera w klubie nie należy zatem do najlepszych. Na domiar złego dziennikarze "Il Corriere della Sera" informują, że doszło do rękoczynów. W rolach głównych mieli wystąpić Zlatan Ibrahimović, który pełni w Milanie ważną funkcję oraz Allegri. Do zdarzenia miało dojść podczas kolacji, jeszcze przed ostatnimi kolejkami Serie A, a wspomnianą dwójkę rozdzielał Tare.
"Ibra" jest jedną z tych postaci, która na razie nie pożegnała się z Milanem, mimo że kibice jasno wyrazili swoje niezadowolenie z pracy Szweda.