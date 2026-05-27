Skandal w Milanie! Ibrahimović pobił się z Allegrim

W ostatniej kolejce sezonu Serie A Milan mierzył się z Cagliari. Celem była obrona czwartego miejsca, premiowanego grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. "Rossoneri" prowadzili od 2. minuty, ale ostatecznie przegrali 1:2 i jesienią zobaczymy ich w Lidze Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban zaskoczył powołaniami. Piechniczek stawia takie pytanie

Dzień po porażce z Cagliari w Milanie doszło do rewolucji. Z pracą pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec Massimiliano Allegri, a także kilka ważnych postaci - Giorgio Furlani (dyrektor generalny), Igli Tare (dyrektor sportowy) i Geoffrey Moncada (szef scoutingu).

Atmosfera w klubie nie należy zatem do najlepszych. Na domiar złego dziennikarze "Il Corriere della Sera" informują, że doszło do rękoczynów. W rolach głównych mieli wystąpić Zlatan Ibrahimović, który pełni w Milanie ważną funkcję oraz Allegri. Do zdarzenia miało dojść podczas kolacji, jeszcze przed ostatnimi kolejkami Serie A, a wspomnianą dwójkę rozdzielał Tare.

"Ibra" jest jedną z tych postaci, która na razie nie pożegnała się z Milanem, mimo że kibice jasno wyrazili swoje niezadowolenie z pracy Szweda.

IM, Polsat Sport