Stał się cud! Drużyna gimnastyczek leci na mistrzostwa Europy!

Jeszcze tydzień temu taki scenariusz wydawał się abstrakcyjny. Zespół od kilku miesięcy zmagał się z plagą kontuzji, a gotowe do wejścia zawodniczki rezerwowe toczyły walkę z o uzyskanie polskich obywatelstw. O sytuacji jako pierwszy informował Polsat Sport, a o szczegółach pisaliśmy TUTAJ.

Przełom nastąpił w ubiegłym tygodniu. O sprawie zrobiło się głośno, nie tylko za sprawą doniesień medialnych, ale także szerokiej akcji wspieranej przez środowisko gimnastyczne w całej Polsce. Na tyle głośno, że ta dotarła do Prezydenta RP, do którego należał ostatni, najważniejszy krok, bo dokumenty były gotowe do podpisu. W piątek po południu zawodniczki dostały informację o nadaniu polskich obywatelstw! To nie był jednak koniec walki z czasem…

Do zgłoszenia zespołu do startu w takim składzie konieczne było jeszcze wyrobienie trzem zawodniczkom paszportów i licencji światowej federacji gimnastycznej World Gymnastics. Na szczęście tych formalności udało się dopełnić bez zbędnej zwłoki. We wtorek po południu nadeszło potwierdzenie z World Gymnastics, że zawodniczki są już licencjonowanymi reprezentantkami Polski na arenie międzynarodowej. Pozostało potwierdzenie zmiany składu na mistrzostwa Europy w Europejskiej Unii Gimnastycznej European Gymnastics i zakup biletów. To wszystko udało się domknąć w środę przed godziną 11. W czwartek drużyna w układach zespołowych wyleci na mistrzostwa Europy, które już się rozpoczęły…

- Kamień spadł mi z serca. Zdążyłyśmy! W dwa dni udało się wyrobić wszystkie paszporty i licencje World Gymnastics. Lecimy na mistrzostwa Europy! – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl trenerka kadry Polski – Inga Buczyńska. - Te przygotowania były bardzo trudne i wyglądały zupełnie inaczej, niż powinny, głównie przez ciągłą niepewność, dosłownie do ostatniego dnia. Tym bardziej cieszę się, że możemy już zamknąć ten temat i w pełni skupić się na treningach i startach. Teraz najważniejsze jest, żeby podejść do zawodów ze spokojną głową, bez nadmiernej presji. Powoli myślę już też o spokojnych i „normalnych” przygotowaniach do mistrzostw świata, bez rozpraszania się sprawami organizacyjnymi. Na koniec jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które w ogromnym stopniu przyczyniły się do zamknięcia tej sprawy.

Mistrzostwa Europy już się rozpoczęły. W chwili publikacji tego artykułu start zaczyna juniorka Laura Lewińska. W czwartek początek rywalizacji indywidualnej seniorek, a w sobotę - wielobój układów zespołowych. Nasza drużyna swój start rozpocznie około godziny 16.30 polskiego czasu. Impreza zakończy się niedzielnymi finałami.

Nowością będzie format wieloboju indywidualnego seniorek. Awans do niego wywalczy najlepsza 20-tka kwalifikacji. Zawodniczki w pierwszej części finału wystartują w układach z obręczą i piłką. Szansę zaprezentowania kolejnych dwóch układów z maczugami i ze wstążką, a tym samym walki o medale otrzyma tylko najlepsza 10-tka po obręczy i piłce.

Skład reprezentacji Polski na ME w gimnastyce artystycznej Warna 2026:

Juniorki: Laura Lewińska

Seniorki - indywidualnie: Liliana Lewińska, Emilia Heichel

Seniorki – układy zespołowe: Melody Wąsiewicz- Hanc, Vesna Pietrzak, Pola Gałązka, Daria Stralcowa, Wiktoria Romanczenko, Wlada Bodnar