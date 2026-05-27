Tomasz Hajto wskazał swój najlepszy mecz w karierze. „Czułem się rewelacyjnie”

Pierwszym ze spotkań, które miło wspomina Hajto, jest mecz z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Jako podstawowy obrońca Schalke rozegrał spotkanie z Kanonierami 19 września 2001 roku.



- Trudno wskazać taki mecz, w którym wszystko mi wyszło, bo zawsze jakiś mały błąd się w meczu popełni. Wymienię mecz z Arsenalem przegrany 2:3, ale był to mecz, w którym czułem się rewelacyjnie i byłem doceniony. Wszystko wychodziło w meczu przeciwko Arsenalowi, który wtedy wygrał ligę angielską bez porażki. Pakę mieli niesamowitą - powiedział.



Drugi mecz, na który zwrócił uwagę, to spotkanie rozegrane 27 maja 1998 roku. Polska na Stadionie Śląskim grała z Rosją. Biało-Czerwoni wygrali 3:1, a dwie bramki i asystę zapisał na swoim koncie właśnie Tomasz Hajto.



- Zawsze jak tamtędy jadę, to mówię: słuchaj, tu Twój tata grał, strzelił dwie bramki i miał asystę z Rosją. Wygraliśmy 3:1 i pamiętam jak dziś, dostałem taki potężny czek za piłkarza meczu - dodał.