Trzy lata i koniec. Kolejny siatkarz odchodzi z klubu PlusLigi
Jak poinformował Indykpol AZS Olsztyn za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, po trzech latach z klubem ze stolicy Warmii i Mazur żegna się Mateusz Janikowski. To drugi siatkarz, który opuszcza zespół dowodzony przez Daniela Plińskiego.
Wcześniej klub poinformował o rozstaniu z Dawidem Świczykiem. Wiadomo już, że w nowym sezonie w barwach AZS-u zabraknie również Janikowskiego, który trafił do Olsztyna przed sezonem 2023/2024 z PGE Projektu Warszawa.
W minionym sezonie 27-letni przyjmujący wystąpił w dwunastu spotkaniach. - Siatkarz, który nigdy nie odpuszczał - pracowity, zaangażowany i zawsze gotowy do walki. Można było na niego liczyć w trudnych momentach, dawał z siebie wszystko w każdym występie - napisał o nim klub.
Przypomnijmy, że ekipa z północnej części kraju w minionym sezonie PlusLigi zajęła piąte miejsce po rundzie zasadniczej. W pierwszej rundzie play-off przegrała z Asseco Resovią Rzeszów, natomiast w starciu o piątą pozycję uległa PGE GiEK Skrze Bełchatów.
W kadrze na kolejny sezon znajdują się obecnie Łukasz Kozub, Arthur Szwarc, Jan Hadrava i Johannes Tille.