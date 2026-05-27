Trzykrotna medalistka MŚ kończy karierę. "Moje plecy i kolana są jak u staruszki"

33-latka pożegnała się ze szczypiorniakiem tuż po zwycięskim meczu jej Rapidu Bukareszt z Baia Mare w ostatniej kolejce ligi rumuńskiej.

- Mówi się, że sport to zdrowie, ale jest to prawdą tylko na poziomie amatorskim. Sport zawodowy ma ze zdrowiem niewiele wspólnego. Mimo to i tak przez wiele lat czułam, że dostałam od życia niesamowity prezent. Cieszyłam się tymi wszystkimi meczami, podróżami po świecie i świadomością, że jestem w stanie przekraczać pewne granice. W wielu przypadkach były to jednak granice zdrowia. Czy zrobiłabym to jeszcze raz? Oczywiście! A czy zachęcałabym do tego swoją córkę? Na pewno nie! - powiedziała Polman w programie telewizyjnym Evy Jinek.

Gwiazda piłki ręcznej dodała, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że konsekwencje zawodowego uprawiania sportu będzie odczuwała do końca życia.

- W pewnym momencie prasa pisała, że jestem uzależniona od środków przeciwbólowych. Nie była to prawda, ale faktem jest, że regularnie grałam na zastrzykach czy tabletkach, gdyż dokładnie tego wymagali ode mnie trenerzy, działacze i kibice. Do końca życia będę płacić cenę tych kilkunastu lat kariery. Moje plecy i kolana są jak u staruszki i marnym pocieszeniem jest to, że mam w domu równie "starego" partnera - przyznała Holenderka, nawiązując do swojego partnera, byłego piłkarza między innymi Ajaksu Amsterdam i Realu Madryt Rafaela van der Vaarta.

Estavana Polman rozpoczynała karierę w lokalnym klubie AAC Arnhem, z którego w 2010 roku przeniosła się do VOC Amsterdam. Od 2011 roku grała już poza granicami Holandii: w duńskich SonderjyskE, Esbjergu i Nykobing Falster oraz w rumuńskim Rapidzie Bukareszt.

W CV ma między innymi trzy tytuły mistrzyni Danii, trzy medale mistrzostw świata (w tym złoto z 2019 roku) oraz srebro i brąz mistrzostw Europy.