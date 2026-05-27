UFC Fight Night w Chinach: Song - Figueiredo. Transmisja TV i stream online

Karta główna sobotniego wydarzenia rozpocznie się w sobotę o godzinie 13:00 czasu europejskiego, co jest pierwszą, świetną informacją dla fanów MMA na najwyższym poziomie. Drugą na pewno jest fakt, że karta główna wydarzenia w Macau zapowiada się naprawdę ciekawie.



We wspomnianej już walce wieczoru, w której dojdzie do rankingowego starcia w limicie kategorii koguciej, obaj zawodnicy wracają po porażkach. Reprezentant gospodarzy w styczniu na UFC 324 po pięciu rundach musiał uznać wyższość Seana O’Malley’a (MMA 19-3, 11 KO, 2 SUB), a Figueiredo na tej samej gali, również decyzją sędziów przegrał z Umarem Nurmagomedovem (MMA 20-1, 2 KO, 7 SUB).



W drugiej walce wieczoru sobotniej gali dojdzie do pojedynku w limicie kategorii półciężkiej. Szanse na wejście do oficjalnego rankingu organizacji otrzymał Zhang Mingyang (MMA 19-7, 13 KO, 6 SUB), który zmierzy się z aktualnie 15. zawodnikiem tej kategorii, Alonzo Menifieldem (MMA 17-6-1, 9 KO, 4 SUB).



Na karcie walk znaleźli się także tacy zawodnicy jak Sergej Pavlovich (MMA 20-3, 15 KO), Kai Asakura (MMA 21-6, 13 KO, 3 SUB) czy Jake Matthews (MMA 22-8, 5 KO, 9 SUB).

Karta główna gali UFC w Macau:



Yadong Song (22-9-1) vs. Deiveson Figueiredo (25-6-1)

Mingyang Zhang (19-7) vs. Alonzo Menifield (17-6-1)

Sergey Pavlovich (20-3) vs. Tallison Teixeira (9-1)

Kai Asakura (21-6) vs. Cameron Smotherman (12-6)

Jake Matthews (22-8) vs. Carlston Harris (19-7)

Alex Perez (26-10) vs. Sumudaerji (19-7)



Gala UFC w Chinach odbędzie się w sobotę 30 maja. Początek o godz. 13:00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.