Wielka gwiazda chwali polskiego trenera. Tak o nim mówi

Osaka to była liderka rankingu WTA, która w swojej karierze wygrała cztery tytuły wielkoszlemowe - dwukrotnie Australian Open (2019, 2021) i US Open (2018, 2020). W ostatnich latach Japonka o haitańskich korzeniach nie spisywała się tak dobrze, co poskutkowało zmianą trenera. W lipcu zeszłego roku 28-latka postawiła na Wiktorowskiego.

Owoce tej współpracy były widoczne niemal natychmiast, ponieważ miesiąc później Osaka dotarła do półfinału US Open. Teraz jest w grze o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. W czwartek jej rywalką będzie Donna Vekić. Na przedmeczowej konferencji prasowej Japonka wypowiedziała się na temat byłego trenera Igi Świątek.

- Tak szczerze, to Tomasz nie próbuje mnie za bardzo przeciążać. I czuję, że ufa mi oraz podejmowanym przeze mnie decyzjom. Wie, że nieraz działam bardzo intuicyjnie. Sporo rozmawiamy o utrzymaniu jakości na korcie. Zwłaszcza, że tempo mojej gry jest wysokie w porównaniu do innych zawodniczek. Trener próbuje sprawić, abym utrzymała to samo tempo, bo mam tendencję do cofania się, gdy za dużo myślę. Dzień przed meczem zazwyczaj daje mi dużo schematów do przećwiczenia. Ale wszystko zależy od rywalki - przyznała.

Przypomnijmy, że Wiktorowski w przeszłości z powodzeniem trenował dwie najlepsze polskie singlistki w historii - Agnieszkę Radwańską oraz Świątek. Z tą pierwszą dotarł do finału Wimbledonu (2012) oraz wygrał WTA Finals (2015). Z tą drugą świętował triumf na US Open (2022), WTA Finals (2023) oraz trzykrotnie na Roland Garros (2022-2024).

