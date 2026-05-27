Z Bundesligi do Polski. Poważne wzmocnienie Legii!

27-letnia pomocniczka rozpoczynała karierę, grając w chłopięcych drużynach Znicza Pruszków. W żeńskim futbolu reprezentowała barwy MUKS Praga Warszawa, AZS-u Wrocław i Górnika Łęczna.

Od 2020 roku Grabowska grała za granicą: najpierw we francuskim FC Fleury 91, a od 2024 roku w TSG 1899 Hoffenheim, z którym zajęła w zakończonym sezonie 4. miejsce w tabeli Frauen Bundesligi.

Trzykrotna mistrzyni Polski została przedstawiona jako nowa zawodniczka Legii przed ligowym spotkaniem ze Ślęzą Wrocław, podczas którego obu drużynom wręczono puchary z okazji awansu do ORLEN Ekstraligi kobiet.