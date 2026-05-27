Z Niemiec do Widzewa? Szykuje się powrót Polaka

Jak podaje „Dziennik Łódzki”, na celowniku klubu z Łodzi znalazł się były reprezentant Polski.



Michał Karbownik, bo o nim mowa, zdaniem „Dziennika Łódzkiego” będzie pierwszym wzmocnieniem kadry zespołu Widzewa. Były piłkarz Legii Warszawa ma za sobą udany sezon w 2. Bundeslidze, gdzie z powodzeniem bronił barw Herthy BSC.

Jakiś czas temu pojawiły się również informacje o możliwych przenosinach Karbownika do drużyny występującej w niemieckiej, najwyższej klasie rozgrywkowej – Werderu Brema. Okazuje się, że prawdopodobnie żaden z tych scenariuszy nie dojdzie do skutku.



Właściciel Widzewa, Robert Dobrzycki, w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim wspomniał, że nie zamierza przeprowadzać rewolucji, a jedynie wprowadzić „kosmetyczne zmiany” względem kadry, która w minionym sezonie finalnie walczyła o utrzymanie. Czy Karbownik faktycznie zmieni barwy klubowe i powróci po 5 latach do Ekstraklasy? O tym zapewne przekonamy się w najbliższych tygodniach.