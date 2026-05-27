Znakomity początek Legii Warszawa. Mistrzowie Polski górą w derbach

Gospodarze dobrze weszli w ten mecz i po trójce Maksymiliana Wilczka prowadzili już 5:0. Straty Dzików zmniejszał powoli Krzysztof Kempa. Z drugiej strony do ataku włączał się jednak także Carl Ponsar! W końcu Kempa po zespołowej akcji dawał przewagę przyjezdnym! Legia na więcej nie chciała pozwolić - dzięki trójce Andrzeja Pluty była w pewnym momencie lepsza o osiem punktów. Po 10 minutach było 32:23.

Rivaldo Soares zaraz na początku drugiej kwarty zbliżył swój zespół na zaledwie cztery punkty. Jak się okazało - tylko na chwilę. Andrzej Pluta wraz z Ojarsem Silinsem szybko powiększali przewagę do 10 punktów. Teraz gościom zdecydowanie trudniej wracało się do tego meczu. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 54:42.

Po przerwie zespół trenera Heiko Rannuli mógł liczyć na Jayvona Gravesa, dzięki czemu ciągle kontrolował wydarzenia na parkiecie. Pojedyncze odpowiedzi Ody'ego Oguamy oraz Darnella Edge'a w tym momencie niewiele zmieniały. Po kolejnych zagraniach Wojciecha Tomaszewskiego różnica wzrosła do 19 punktów. Po 30 minutach było 80:64.

W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało. Po rzutach wolnych Andrzeja Pluty Legia była lepsza o 22 punkty. Ekipa trenera Marco Legovicha nie mogła znaleźć sposobu na odrabianie strat. W końcówce obaj szkoleniowcy dali też pograć młodszym zawodnikom. Ostatecznie mistrzowie Polski wygrali 98:80 i prowadzą w serii 1-0.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andrzej Pluta z 20 punktami i 9 asystami. Darnell Edge zdobył dla gości 16 punktów i 3 asysty.

ORLEN Basket Liga - półfinał fazy play-off

Legia Warszawa - Dziki Warszawa 98:80 (32:23, 22:19, 26:22, 18:16)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-0

Legia: Andrzej Pluta 20, Carl Ponsar 18, Dominic Brewton 17, Jayvon Graves 10, Maksymilian Wilczek 10, Shane Hunter 8, Wojciech Tomaszewski 6, Race Thompson 5, Ojars Silins 3, Dawid Niedziałkowski 1, Błażej Czapla 0, Wojciech Jasiewicz 0;

Dziki: Darnell Edge 16, Rivaldo Soares 15, Landrius Horton 14, Krzysztof Kempa 12, Tahlik Chavez 9, Ody Oguama 7, Grzegorz Kamiński 4, Bennett Vander Plas 3, Michał Aleksandrowicz 0, Grzegorz Grochowski 0, Julian Sosna 0.

