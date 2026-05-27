Znamy skład reprezentacji Polski siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów!

Karolina PotrykusSiatkówka

Decyzja zapadła! Stefano Lavarini ogłosił skład reprezentacji Polski siatkarek na pierwszy turniej interkontynentalny Ligi Narodów. Biało-Czerwone 3 czerwca rozpoczną rywalizację w Nankin. Ich rywalkami będą Chinki, Belgijki, Czeszki, Serbki i Tajki.

Reprezentacja Polski siatkarek świętuje zdobycie brązowego medalu w Lidze Narodów.
fot. FIVB
Siatkarki reprezentacji Polski

Liga Narodów w siatkówce kobiet rozpoczyna sezon. Pierwszy tydzień rywalizacji toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach: Nankin, Quebec i Brasilii. Reprezentacja Polski pierwsze spotkania w tej edycji rozegra w Chinach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarek 2026. Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?

 

Premierowy mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów odbędzie się 3 czerwca. Biało-Czerwone w Nankin zmierzą się z Belgijkami. Pełen terminarz rozgrywek Polek w sezonie reprezentacyjnym można znaleźć TUTAJ.

 

Na kilka dni przed wylotem do Chin selekcjoner żeńskiej reprezentacji Stefano Lavarini ogłosił skład kadry na najbliższy turniej. Do Nankin uda się 14 zawodniczek. 

Skład reprezentacji na pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankin: 

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

 

Atakujące: Julia Szczurowska, Oliwia Sieradzka

 

Środkowe: Anna Obiała, Maja Koput, Natalia Kecher, Magdalena Jurczyk

 

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Julita Piasecka, Martyna Łukasik, Monika Lampkowska

 

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

 

Poprzednie trzy edycje Ligi Narodów reprezentacja Polski siatkarek zakończyła na trzecim miejscu. 

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
LN siatkarek: Belgia – Polska. Kto wygra?
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Musimy pomóc tym młodym zawodnikom w rozwoju
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 