Znamy skład reprezentacji Polski siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów!

Liga Narodów w siatkówce kobiet rozpoczyna sezon. Pierwszy tydzień rywalizacji toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach: Nankin, Quebec i Brasilii. Reprezentacja Polski pierwsze spotkania w tej edycji rozegra w Chinach.

Premierowy mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów odbędzie się 3 czerwca. Biało-Czerwone w Nankin zmierzą się z Belgijkami. Pełen terminarz rozgrywek Polek w sezonie reprezentacyjnym można znaleźć TUTAJ.

Na kilka dni przed wylotem do Chin selekcjoner żeńskiej reprezentacji Stefano Lavarini ogłosił skład kadry na najbliższy turniej. Do Nankin uda się 14 zawodniczek.

Skład reprezentacji na pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankin:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

Atakujące: Julia Szczurowska, Oliwia Sieradzka

Środkowe: Anna Obiała, Maja Koput, Natalia Kecher, Magdalena Jurczyk

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Julita Piasecka, Martyna Łukasik, Monika Lampkowska

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

Poprzednie trzy edycje Ligi Narodów reprezentacja Polski siatkarek zakończyła na trzecim miejscu.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.