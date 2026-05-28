Baraże o Ekstraklasę: Chrobry Głogów - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Bezpośrednią promocję do najwyższej klasy wywalczyły Wisła Kraków oraz Śląsk. „Biała Gwiazda” zgromadziła łącznie 71 punkty i o dziewięć wyprzedziła drużynę z Wrocławia.

O trzecią przepustkę powalczą w dwustopniowych barażach, w których nie ma meczów rewanżowych, drużyny z miejsc 3-6. W przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie gry zarządzona zostanie dogrywka oraz – w razie potrzeby – rzuty karne.

O 17.30 w czwartek Chrobry podejmie ŁKS, z którym w tym sezonie mierzył się już trzykrotnie, m.in. w Pucharze Polski. Oba ligowe spotkania wygrała drużyna z Głogowa - u siebie 2:1, a na wyjeździe 3:1. Natomiast w 1. rundzie PP górą byli Łodzianie.

W drugiej parze Wieczysta Kraków rywalizuje z Polonią Warszawa.

PAP