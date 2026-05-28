Baraże o Ekstraklasę: Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Bezpośrednią promocję do najwyższej klasy wywalczyły Wisła Kraków oraz Śląsk. „Biała Gwiazda” zgromadziła łącznie 71 punkty i o dziewięć wyprzedziła drużynę z Wrocławia.

O trzecią przepustkę powalczą w dwustopniowych barażach, w których nie ma meczów rewanżowych, drużyny z miejsc 3-6. W przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie gry zarządzona zostanie dogrywka oraz – w razie potrzeby – rzuty karne.

W zbliżających się barażach bardzo trudno wskazać faworyta. Nie brakuje głosów, że najłatwiej będzie... szóstej Polonii, która po raz drugi z rzędu przystąpi z tej lokaty do walki w barażach. Rok temu przegrała w półfinale w Płocku 1:2.

Podopieczni Mariusza Pawlaka spisują się na wyjazdach lepiej niż u siebie. Na obcych stadionach zdobyli aż 29 pkt, to trzeci wynik w 1. lidze, a na swoim - 24 (dopiero dwunasty).

W sześciu ostatnich meczach Polonia odniosła cztery zwycięstwa i w każdym z tych spotkań trafiała do siatki w ostatnich minutach. Właśnie w ten sposób - dzięki bramce Łukasza Zjawińskiego w 90+8. minucie - pokonała w minioną niedzielę w Opolu Odrę 2:1 i rzutem na taśmę wskoczyła do barażowej rywalizacji.

„Czarne Koszule” wiedzą, jak wygrywać na wyjeździe z Wieczystą. W rundzie wiosennej obecnego sezonu zwyciężyły 2:1, oczywiście po golu w... 90. minucie. Spotkanie odbyło się w Sosnowcu, gdzie podopieczni Kazimierza Moskala występowali jako gospodarze.

