Będziemy mieli debiutanta w Ekstraklasie! To oni zagrają o awans

W pierwszym meczu półfinałowym baraży Chrobry Głogów pokonał po rzutach karnych ŁKS Łódź 5:4. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia, w przyszłym sezonie PKO BP Ekstraklasy zobaczymy debiutanta. Dla obu klubów ewentualne zwycięstwo będzie oznaczać pierwszy w historii awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

Pierwsza połowa drugiego półfinału, rozegranego w Krakowie, dostarczyła wielu emocji. Wynik spotkania otworzyli gospodarze za sprawą Stefana Feiertaga, który wykorzystał świetne dośrodkowanie Karola Fili. Polonia błyskawicznie odpowiedziała. Ilkay Durmus przejął piłkę po podaniu Łukasza Zjawińskiego i posłał ją do niemal pustej bramki. Na tym jednak nie zakończyło się strzelanie w pierwszych 45 minutach. Siedem minut przed przerwą Lisandro Semedo otrzymał podanie od Fili, precyzyjnie przymierzył z krawędzi pola karnego i ponownie dał Wieczystej prowadzenie.

Jeszcze przed zejściem do szatni sytuacja zespołu z Krakowa uległa jednak znacznemu skomplikowaniu. Aleksander Djermanovic sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Durmusa. Po analizie VAR sędzia Jarosław Przybył zdecydował się ukarać defensora gospodarzy czerwoną kartką.

Po przerwie na tablicy wyników ponownie pojawił się remis, po tym jak Simon Skrabb wykorzystał precyzyjne podanie w pole karne od wprowadzonego wcześniej z ławki rezerwowych Roberta Dadoka. Podopieczni trenera Moskala zdołali jednak zadać ostateczny cios. W roli głównej znów wystąpił Feiertag, który przyjął piłkę w polu karnym, odwrócił się i strzałem niemal z półobrotu skierował ją do siatki.

Finał baraży odbędzie się w niedzielę, 31 maja, o godzinie 20:45.

KS Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa 3:2 (2:1)

Bramki: Stefan Feiertag 26, 74; Lisandro Semedo 38 - Ilkay Durmus 31; Simon Skrabb 67.

Wieczysta: Antoni Mikułko - Karol Fila, Aleksandar Djermanovic, Michał Pazdan, Kamil Pestka - Maciej Gajos (45+1. Dawid Szymonowicz), Lucas Piazon, Mikkel Maigaard - Miki Villar (73. Kamil Dankowski), Stefan Feiertag (79. Michał Trąbka), Lisandro Semedo (73. Natan Dziegielewski).

Polonia: Mateusz Kuchta - Diogo Brasido (57. Robert Dadok), Souleymane Cisse (73. Przemysław Szur), Jakub Budnicki, Patryk Janasik (80. Nikita Vasin) - Dave Gnaase - Daniel Vega, Simon Skrabb (73. Kacper Kostorz), Oliwier Wojciechowski (80. Ernest Terpiłowski), Ilkay Durmus - Łukasz Zjawiński.

Żółte kartki: Souleymane Cisse, Jakub Budnicki.

Czerwona kartka: Aleksandar Djermanovic (45. minuta).

Sędziował: Jarosław Przybył (Polska).