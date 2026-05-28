Ciekawy transfer w PlusLidze! Wicemistrz Włoch zagra w Polsce

Nowy atakujący Norwida ma 33 lata i 203 cm wzrostu. Jest wielokrotnym reprezentantem Argentyny o rosyjskich korzeniach. W ostatnim sezonie grał we włoskim zespole Cucine Lube Civitanova i wywalczył z tym zespołem wicemistrzostwo kraju. Wcześniej występował w klubach z Argentyny, Hiszpanii, Belgii, Rosji i Francji, a w swym dorobku ma także m.in. mistrzostwo Belgii i Hiszpanii oraz Puchar Francji.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Norwid Częstochowa ogłosił pierwszy transfer siatkarza na nowy sezon

Wcześniej z Norwidem związał się bośniacki rozgrywający Zeljko Corić.

Zespół, który występował w PlusLidze pod nazwą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, zakończył sezon 2025/26 na ostatnim, 14. miejscu, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych JSW Jastrzębskiego Węgla.

W letniej przerwie drużynę opuścili już: argentyński rozgrywający Luciano De Cecco, irański przyjmujący Milad Ebadipour, czeski atakujący Patrik Indra i jego francuski zmiennik Samuel Jeanlys, a także przyjmujący Bartłomiej Lipiński, środkowi Sebastian Adamczyk i Damian Radziwon oraz libero Bartosz Makoś.

Z Norwida odeszli także szkoleniowcy: główny - Chorwat Ljubomir Travica, drugi trener Juan Mendez z Argentyny oraz odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne Paweł Gaszyński.

psl, PAP