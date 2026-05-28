Co za powrót w półfinale! W kilka minut odrobili 17 punktów straty

Trafienia z dystansu Jakuba Garbacza i Kamila Łączyńskiego oznaczały pięciopunktową przewagę gospodarzy na początku meczu. Dość szybko do remisu doprowadził jednak Jayvon Maughmer. AMW Arka świetnie reagowała, a po trójce Michaela Okauru była już lepsza o osiem punktów! Straty zmniejszali ponownie Jakub Szumert z Dwightem Wilsonem. Po rzutach wolnych Luke’a Barretta po 10 minutach było 25:20.

ZOBACZ TAKŻE: Olympiakos triumfatorem Euroligi! Real pokonany w finale

W drugiej kwarcie ważne akcje kończył Adam Hrycaniuk, a Gdynianie utrzymywali przewagę. Z drugiej strony świetny fragment zanotował Filip Matczak, dzięki czemu Orlen Zastal ciągle był blisko. Dopiero późniejsze zagrania Barbitcha oraz Okauru sprawiły, że gospodarze ponownie uciekali - i to aż na 10 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:38.

Po przerwie Kresimir Ljubicić sprawiał, że ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa była lepsza nawet o 14 punktów. Phil Fayne starał się, aby rywale ciągle byli w grze. To było jednak zdecydowanie za mało na rozpędzoną AMW Arkę, która mogła liczyć chociażby na Milana Barbitcha czy Luke'a Barretta. Ostatecznie dzięki kolejnemu zagraniu Ljubicicia po 30 minutach było 72:57.

W czwartej kwarcie gospodarze byli mniej skuteczni, a ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego starała się to wykorzystać. Po zagraniach Dwighta Wilsona oraz Jakuba Szumerta przegrywała już tylko ośmioma punktami. Na cztery minuty przed końcem kontra Szumerta oznaczała tylko cztery punkty różnicy. Później do remisu doprowadził Phil Fayne, a po chwili przewagę rzutami wolnymi dawał Szumert! W końcówce bardzo ważny rzut dodał także Chavaughn Lewis! Ostatecznie Orlen Zastal zanotował rewelacyjny powrót, wygrał 85:83 i prowadzi 2-0 w serii!

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Szumert z 23 punktami i 4 zbiórkami. Milan Barbitch i Kresimir Ljubicić rzucili po 22 punkty dla gospodarzy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 2. mecz półfinału fazy play-off

AMW Arka Gdynia - Orlen Zastal Zielona Góra 83:85 (25:20, 24:18, 23:19, 11:28)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 0-2

AMW Arka: Milan Barbitch 22, Kresimir Ljubicić 22, Mike Okauru 11, Jarosław Zyskowski 7, Luke Barrett 6, Kamil Łączyński 6, Adam Hrycaniuk 4, Jakub Garbacz 3, Einaras Tubutis 2, Filip Kowalczyk 0;

ORLEN Zastal: Jakub Szumert 23, Chavaughn Lewis 15, Jayvon Maughmer 10, Filip Matczak 9, Phil Fayne 8, Dwight Allen Wilson 8, Andrzej Mazurczak 7, Conley Garrison 3, Krzysztof Sulima 2, Patrick Cartier 0, Marcin Woroniecki 0.

PLK.PL