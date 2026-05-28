Cztery polskie kluby w Lidze Konferencji. Tak radziły sobie ekipy z Ekstraklasy

W środę 27 maja rozegrany został finał tej edycji Ligi Konferencji. Naprzeciwko siebie stanęły ekipy Crystal Palace i Rayo Vallecano. Na murawie Red Bull Areny szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił klub z Anglii. O wyniku całego spotkania zadecydowało jedno trafienie, którego autorem był Jean-Philippe Mateta.

Nie będzie zatem lepszego momentu, by podsumować ten sezon rywalizacji w Lidze Konferencji. Przypomnijmy, że polscy kibice w walce o najmłodszy europejski puchar mogli zobaczyć w sumie cztery kluby z PKO BP Ekstraklasy: Raków Częstochowa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa. Oprócz stołecznej ekipy, wszystkie z wymienionych zespołów zdołały awansować do fazy play-off Ligi Konferencji.

Jagiellonia odpadła z gry w 1/16 finału, przegrywając z Fiorentiną. Klub z Florencji w kolejnej rundzie rozprawił się natomiast z Rakowem Częstochowa. Lech również pożegnał się z rywalizacją w Europie w 1/8 finału, kiedy musiał uznać wyższość Szachtara Donieck. W poniższym materiale wideo prezentujemy najlepsze akcje polskich klubów z tej edycji najmłodszego europejskiego pucharu.

AA, Polsat Sport