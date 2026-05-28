Dramat Jannika Sinnera! Włoch pożegnał się z Roland Garros

Mecz Sinnera i młodszego z braci Cerundolo rozpoczął się o godzinie 12:00. Podobnie jak w poprzednich dniach rywalizacji towarzyszył upał, z którym początkowo lepiej radził sobie Włoch. Lider rankingu ATP według ekspertów miał mieć problemy z Cerundolo, a już po trzech gemach prowadził 3:0. Jedno przełamanie wystarczyło do wygrania pierwszego seta 6:3.

W drugiej partii Sinner zanotował już dwa przełamania i triumfował 6:2. Cerundolo sprawiał rywalowi delikatne kłopoty, ale po godzinie i 22 minutach walki przegrywał już 0:2 w setach. W trzeciej odsłonie wydawało się, że Sinner przypieczętuje triumf nad niżej notowanym rywalem z Argentyny, ale na wierzch wyszły problemy fizyczne Włocha, który został dwukrotnie przełamany.

Przy stanie 5:4 i wyniku 0:40 w dziesiątym gemie Sinner usiadł na bandzie reklamowej i po chwili poprosił o przerwę medyczną. Po powrocie na kort wcale nie było lepiej. Argentyńczyk wygrał dwa kolejne gemy, a jego utytułowany przeciwnik znowu zgłosił prośbę o przerwanie spotkania. Nie wybiła ona z rytmu Cerundolo, który niespodziewanie triumfował w trzecim secie 7:5.

Sinner ponownie zszedł do szatni, tym razem na tzw. przerwę toaletową. Chwila orzeźwienia nie przyniosła jednak pożądanego skutku - w czwartym gemie Argentyńczyk wyszedł na prowadzenie 3:1, którego nie zamierzał oddać. To był początek końca Włocha. W tej partii nie wygrał już nic i swojej szansy musiał szukać w piątej odsłonie.

Ale nie znalazł. Cerundolo rozkręcał się z każdą kolejną akcją, a Sinner był wyraźnie osłabiony. Tenisista z Buenos Aires od razu wykorzystał szansę na przełamanie i wygodnie "ustawił się" w tej partii. Lider rankingu próbował jeszcze podjąć walkę, szczególnie w trzecim gemie, ale na nic się to zdało. Łącznie przegrał aż dziewięć gemów z rzędu! Argentyńczyk lepiej zniósł ponad 3,5 godziny walki i, wykorzystawszy pierwszą piłkę meczową, zameldował się w kolejnym etapie turnieju.

W trzeciej rundzie Cerundolo zmierzy się ze zwycięzcą meczu Martin Landaluce - Vit Kopriva.

W ubiegłym roku w zmaganiach panów w Paryżu Sinner przegrał w finale z Carlosem Alcarazem.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

Jannik Sinner - Juan Manuel Cerundolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

