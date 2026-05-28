Dramat polskiej tenisistki! Musiała wycofać się z French Open

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej Fręch odniosła się do problemów zdrowotnych, które pojawiły się podczas rywalizacji ze Szwajcarką. Jak przyznała Polka, pierwsze symptomy urazu wystąpiły jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

- Na rozgrzewce podczas meczu słyszałam coś przy serwisach. Później ten ból narastał. Gdzieś próbowałam go ominąć - zrelacjonowała 28-latka.

Mimo nasilającego się bólu zawodniczka z Łodzi kontynuowała grę, mając nadzieję, że adrenalina pozwoli jej dokończyć spotkanie.

Późniejsze badanie ultrasonograficzne potwierdziło obawy - doszło do naciągnięcia mięśni brzucha. Tenisistka otwarcie przyznała, że kontynuowanie gry pogorszyło sytuację.

- Nie powinnam już grać po pierwszym secie. Powinnam posłuchać swojego organizmu, a nie walczyć z tym - stwierdziła 28-latka.

Skutkiem kontuzji jest rezygnacja Fręch z udziału w turnieju deblowym w ramach French Open. Polka miała zagrać w duecie z Węgierką, Anną Bondar. Obecnie sztab szkoleniowy oraz sama zawodniczka skupiają się na wyleczeniu urazu. Zgodnie ze wstępnymi prognozami najwcześniejszym terminem na wznowienie startów będzie dla niej turniej rangi WTA 500, który zostanie rozegrany w Berlinie.

