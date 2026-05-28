FC Porto ogłosiło ws. Pietuszewskiego! Świetne wieści tuż przed zgrupowaniem

18-letni obecnie Pietuszewski trafił do Porto w styczniu z Jagiellonii Białystok za ok. 10 milionów euro. Podpisał kontrakt do 2029 roku. Mimo bardzo młodego wieku szybko stał się ważną postacią w ekipie "Smoków". W rundzie rewanżowej portugalskiej ekstraklasy zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

"Po znakomitych występach w pierwszej części sezonu 2025/26, przeniósł się do FC Porto i od razu odniósł sukces: w drugiej rundzie ligi portugalskiej najmłodszy zawodnik podstawowego składu rozegrał 16 meczów, w tym 11 w wyjściowym składzie (...)" - napisano na stronie klubu i przypomniano jego wszystkie trafienia oraz decydujący udział przy golach.

W ekipie z Porto, która po czterech latach wywalczyła mistrzostwo kraju, występują również dwaj inni reprezentanci Polski - obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

PAP