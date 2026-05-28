GKS Katowice wraca do Europy. Pójdzie śladem Jagiellonii?

Ostatni raz GKS reprezentował Polskę na niwie europejskiej w sezonie 2003/2004, ale wtedy odpadł w kwalifikacjach do Pucharu UEFA z Cementarnicą Skopje. Starsi kibice pamiętają natomiast znakomitą postawę zespołu w tych rozgrywkach w sezonie 1994/1995, kiedy udało się dotrzeć do 1/8 finału kosztem Girondins Bordeaux z Zinedinem Zidanem w składzie. Na drodze do ćwierćfinału stanął wówczas renomowany Bayer Leverkusen.

Warto przypomnieć, że GKS w swojej historii występów w Europie rywalizował z wieloma uznanymi markami, takimi jak Benfica, Galatasaray, Rangers i nawet FC Barcelona w Pucharze Miast Targowych (poprzednik Pucharu UEFA) w sezonie 1970/1971.

ZOBACZ TAKŻE: Piękne gole i niesamowite emocje! Tak wyglądał ten sezon Ligi Konferencji

Katowiczanie tym razem powalczą o Ligę Konferencji i zaczną eliminacje od drugiej rundy. W sumie nasz kraj będzie reprezentować pięć drużyn. Lech Poznań i Górnik Zabrze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, Jagiellonia Białystok w kwalifikacjach do Ligi Europy oraz Raków Częstochowa i GKS w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Ci ostatni zapewnili sobie udział w nich w niesamowitych okolicznościach, strzelając gola w 97. minucie na wagę szczęśliwego remisu z Pogonią Szczecin i tym samym pozbawiając gry w pucharach Legię Warszawa.

- Myślę, że ten sezon będzie lepszy, bo doczekamy się dwóch drużyn w Lidze Europy. Czy GKS sprawiedliwie i zasłużenie dostał się do pucharów? Najbardziej sprawiedliwa jest tabela i GKS zdobył więcej punktów niż Legia Warszawa. Obie drużyny "zimowały" obok siebie. Katowiczanie mieli wtedy punkt więcej i wiosną skończyło się tak samo. Jedni i drudzy byli "rycerzami wiosny". Awansowała drużyna, która wraca po wielu latach do europejskich pucharów i ma też w składzie indywidualności, jak Bartosz Nowak, Mateusz Kowalczyk, Damian Rasak. Są ci walczacy z tyłu, jak Marcin Wasilewski, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemens i Rafał Strączek. To będzie przygoda i idąc tym tokiem rozumowania, musielibyśmy wystawiać ciągle ten sam zestaw drużyn, bo one mają najwięcej doświadczenia i punktów rankingowych - przyznał Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna", który był gościem Polsat Futbol Cast.

Wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy zastanawia się, jak GKS poradzi sobie w Europie.

- Jakie doświadczenie miała Jagiellonia, która w sezonie 2023/2024 właściwie debiutowała w fazie ligowej europejskich pucharów i doszła do ćwierćfinałów? Być może GKS pójdzie tą drogą. To jest klub, który płaci całkiem niezłe pieniądze. Tam jest atmosfera, super stadion, lotnisko, więc generalnie wszystko się zgadza - podkreślił dziennikarz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport