Gwiazda ligi zostaje! Brazylijski siatkarz w przyszłym sezonie nadal będzie grał w Polsce
Luis Paolinetti nadal będzie siatkarzem CUK Aniołów Toruń. Klub poinformował, że brazylijski atakujący zostanie w Toruniu na kolejny sezon. W rozgrywkach 2025/26 był jednym z najlepszych zawodników PLS 1. Ligi.
Luis Paolinetti (rocznik 2000) to brazylijski siatkarz grający na pozycji atakującego. Grał w swej ojczyźnie w drużynach Climed/Atibaia i JF Volei, a później trafił do Francji, gdzie reprezentował barwy Nice Volley-Ball (2021-24) oraz Grand Nancy Volley-Ball (2024-25).
W 2025 roku został siatkarzem drużyny CUK Anioły Toruń. Paolinetti był jednym z najlepszych siatkarzy w minionym sezonie PLS 1. Ligi. Wygrał ranking punktujących (608 oczek) i ranking atakujących (518 punktów); sześciokrotnie był wybierany MVP meczu. Jego indywidualny rekord to 29 oczek w wyjazdowym spotkaniu z PZL Leonardo Avią Świdnik (3:1) w lutym tego roku.
Co najważniejsze, drużyna toruńskich Aniołów z Paolinettim w składzie była rewelacją sezonu PLS 1. Ligi. Zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu.
Wcześniej CUK Anioły Toruń poinformowały, że trenerem drużyny nadal będzie Marcin Kryś. W drużynie w kolejnym sezonie będą grali również środkowi Kamil Urbańczyk i Konrad Jankowski, rozgrywający Błażej Podleśny oraz przyjmujący Maciej Krysiak.