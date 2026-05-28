Gwiazdy znów uczczą pamięć najwybitniejszej polskiej lekkoatletki

– Wielokrotnie byłam porównywana do Ireny Szewińskiej, którą bardzo podziwiam. Tym bardziej cieszę się, że mogę startować w mityngu poświęconym jej pamięci – mówi najszybsza polska biegaczka Natalia Bukowiecka. Początek zmagań na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka o godz. 17:00.

Organizatorzy przygotowali rywalizację w czternastu konkurencjach, a kibice mogą spodziewać się emocji na najwyższym poziomie. W programie znalazły się biegi kobiet na 400, 800 i 1500 metrów, 100 metrów przez płotki oraz 400 metrów przez płotki, a także konkurs rzutu oszczepem. Mężczyźni rywalizować będą na 400, 800 i 1500 metrów, 110 metrów przez płotki oraz 400 metrów przez płotki. Nie zabraknie również widowiskowych konkursów technicznych – skoku o tyczce, skoku wzwyż i rzutu oszczepem.

– Atmosfera podczas tego mityngu jest wspaniała. Bydgoszcz to piękne miasto i wspaniali ludzie. Niedawno mieliśmy halowe mistrzostwa świata w Toruniu, gdzie nasza reprezentacja zaprezentowała się bardzo dobrze i zdobyła medale. Wielu medalistów zobaczymy także podczas 8. Memoriału Ireny Szewińskiej – mówi dyrektor mityngu Krzysztof Wolsztyński i podkreśla, że tegoroczna obsada zapowiada wyjątkowe widowisko. Na starcie pojawią się między innymi Natalia Bukowiecka, Jakub Szymański, Pia Skrzyszowska, Piotr Lisek, Klaudia Kazimierska oraz Maria Andrejczyk. Organizatorzy liczą także na mocny występ reprezentanta Zawiszy, Mateusza Kołodziejskiego, który będzie miał okazję do rewanżu za halowe mistrzostwa świata.

– Uważam, że skok o tyczce ponownie będzie stał na bardzo wysokim poziomie. Co roku startują tu znakomici zawodnicy i podobnie będzie tym razem – zapowiada dyrektor mityngu. Na kibiców czeka m.in. Piotr Lisek, który w znakomitym stylu rozpoczął sezon i już w swoim pierwszym starcie zapewnił sobie minimum na mistrzostwa Europy, skacząc najwyżej od dwóch lat. – Serdecznie zapraszam do kibicowania z trybun, bo występy w Polsce są dla mnie szczególnie ważne. Kontakt z kibicami zawsze motywuje mnie do dalszej pracy i treningów. Najważniejsze jest dla mnie to, że nadal czerpię radość ze skakania i po prostu dobrze się tym bawię – mówi tyczkarz.

Wysoki poziom mają gwarantować również konkurencje biegowe i konkursy oszczepniczek i oszczepników. Szczególnie interesująco zapowiadają się biegi na 400 i 800 metrów. Jedną z największych gwiazd zawodów będzie Natalia Bukowiecka, która także nie ukrywa, że starty przed polską publicznością mają dla niej wyjątkowe znaczenie. – Bardzo się cieszę, kiedy mogę spotykać się z polskimi kibicami. To dla mnie ważne, że ludzie doceniają moje sukcesy. Zawsze lubię startować w Polsce, bo takie zawody są wyjątkową okazją do kontaktu z kibicami. Mam nadzieję, że po zawodach będzie chwila, by zrobić zdjęcia, rozdać autografy i porozmawiać z kibicami. Wbrew pozorom nie ma wielu takich okazji, dlatego zawsze chętnie pojawiam się na zawodach w Polsce – zaznacza jedyna polska lekkoatletyczna medalistka ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Gdzie obejrzeć Memoriał Ireny Szewińskiej? O której godzinie?

Transmisja z Memoriału Ireny Szewińskiej w piątek 29 maja od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Informacja prasowa