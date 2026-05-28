Hubi Cup 2026: Dziecięcy tenis jak zawodowy tour. We Wrocławiu znów zagrają młode talenty

Przez kilka dni młodzi tenisiści z całej Polski będą rywalizować w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Super Seria U12, czyli zawodach najwyższej rangi w tej kategorii wiekowej. Turniej organizowany jest z inicjatywy najlepszego polskiego tenisisty Huberta Hurkacza i od początku ma ambicję być czymś więcej niż tylko rywalizacją o punkty i puchary.

Hubi Cup to wydarzenie, w którym dzieci mogą poczuć atmosferę dużego sportowego święta — z oficjalnym otwarciem, zamknięciem, kibicami, dodatkowymi atrakcjami, profesjonalną oprawą i nagrodą, która może zostać w pamięci na lata.

Największa nagroda czeka na czwórkę finalistów tegorocznej edycji — pojadą do Niemiec na turniej ATP 500 w Halle jako goście Huberta Hurkacza. To wyjątkowa szansa, by z bliska zobaczyć świat zawodowego tenisa.

– Korty, na których rozgrywany jest Hubi Cup, są dla mnie szczególnym miejscem, bo tutaj zaczynała się moja tenisowa droga. Pamiętam swoje pierwsze turnieje, emocje, radość po wygranych meczach i ludzi, którzy wtedy byli obok. Chciałbym, żeby dzieciaki podczas Hubi Cup dobrze się bawiły, rywalizowały i wróciły do domu z jeszcze większą motywacją. A wyjazd do Halle ma im pokazać, że warto marzyć i codziennie pracować na korcie – mówi Hubert Hurkacz.

Uczestnicy turnieju otrzymają specjalne pakiety startowe przygotowane przez partnerów Huberta — Adidas i Waterdrop oraz Wilson. To jeden z elementów, dzięki którym młodzi zawodnicy mogą poczuć się jak podczas dużego, profesjonalnego wydarzenia.

Oficjalne otwarcie Hubi Cup 2026 odbędzie się w sobotę, 30 maja, o godz. 10:00 na Korcie Centralnym. Poprowadzi je Radosław Bielecki, prezes Come-On Tennis Club Wrocław, który od pierwszej jego edycji współorganizuje turniej. W planie jest m.in. połączenie na żywo z Hubertem Hurkaczem oraz wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. Rozgrywki rozpoczną się tego samego dnia o godz. 11:00.

– Hubi Cup rośnie z roku na rok. To dla nas duża satysfakcja móc współtworzyć wydarzenie, które daje dzieciom profesjonalne warunki do gry i prawdziwe sportowe emocje – mówi Radosław Bielecki, prezes Come-On Tennis Club Wrocław.

– Na Hubi Cup przyjeżdżają do Wrocławia naprawdę świetne dzieciaki. Patrzę na nie od kilku lat i widzę wśród nich przyszłe następczynie Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek oraz następców Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Wiem też, jak ogromnym przeżyciem jest dla nich nagroda, czyli wyjazd na turniej ATP w Halle — mogą zobaczyć zawodowy tenis z bliska, spotkać zawodników i poczuć się jak goście VIP Hubiego – mówi Marcin Iwanejko, dyrektor turnieju.

Weekend otwarcia będzie miał rodzinny, piknikowy charakter. Organizatorzy zapraszają nie tylko zawodników i ich bliskich, ale też kibiców, dzieci i mieszkańców Wrocławia, którzy w weekend poprzedzający Dzień Dziecka chcą spędzić czas na kortach i poczuć tenisową atmosferę.

W sobotę i niedzielę, 30–31 maja, na terenie turnieju działać będzie Recovery Bus — mobilna strefa fizjoterapeutyczna i regeneracyjna. Dzieci i rodzice będą mogli zobaczyć, jak wygląda dbanie o ciało w sporcie, skorzystać z konsultacji i przetestować elementy regeneracji znane z profesjonalnego sportu.

Będzie można też spróbować sił w HADO - grze zespołowej, w której zwycięża najlepsza strategia, współpraca, szybkość i dokładność.

Dla zawodników i kibiców zaplanowano KlockoMANIĘ, czyli kreatywne warsztaty budowania z klocków inspirowane światem tenisa. Dodatkową atrakcją będzie wspólne układanie z klocków obrazu. Jakiego? Niespodzianka.

Na miejscu pojawi się także akcja #PijKranówkę — wrocławskie MPWiK zapewni beczkowóz z wodą do picia, którą uczestnicy i goście będą mogli napełniać butelki wielokrotnego użytku. O jedzenie w piknikowym klimacie zadba WooThai Street Food.

– Hubi Cup od początku miał być czymś więcej niż turniejem. Chcemy, żeby dzieci czuły tutaj atmosferę dużego sportowego wydarzenia, ale też radość, swobodę i wsparcie. To ważny etap ich tenisowej drogi, dlatego zależy nam, żeby wyjechały z Wrocławia z dobrymi emocjami i jeszcze większą motywacją do tenisa – mówi Krzysztof Hurkacz, tata Huberta.

– Zapraszamy całe rodziny do kibicowania i spędzenia tego czasu razem z nami. Hubi Cup to sport, ale też spotkanie ludzi, którzy kochają tenis, dziecięcą energię i dobrą atmosferę. Zadbamy o to, żeby korty żyły przez cały weekend – dodaje mama Huberta, Zosia Hurkacz.

Przez pięć dni korty przy ul. Pułtuskiej będą miejscem sportowej rywalizacji, rodzinnego kibicowania i pierwszych dużych tenisowych emocji dla zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją drogę.

Głównym patronem medialnym Hubi Cup 2026 jest Polsat Sport.

